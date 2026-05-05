Myandbank amplia la seva oferta de criptoactius i permet invertir ja en vuit criptomonedes

Myandbank, banc digital i solució Fintech que pertany a Andbank, i Prosegur Crypto fan un pas nou en la seva aposta per la innovació financera i amplia la seva oferta de criptomonedes, permetent als seus clients invertir ja en vuit criptoactius des del seu entorn bancari habitual. Després del llançament del servei de compravenda de criptoactius a Andorra, inicialment amb Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH), Myandbank incorpora sis noves criptomonedes amb l’objectiu d’oferir més alternatives d’inversió i facilitar una major diversificació de les carteres:
ADA (Cardano)
AVAX (Avalanche)
LINK (Chainlink)
SOL (Solana)
XRP (Ripple)
DOT (Polkadot)
Seguretat i custòdia institucional
Com en el llançament inicial del servei, la seguretat i el compliment normatiu continuen sent pilars fonamentals de la proposta. Els criptoactius adquirits pels clients de Myandbank es custodien sota els rigorosos protocols de seguretat de Prosegur Crypto, dissenyats específicament per a mitigar riscos operatius i de ciberseguretat i garantir la màxima protecció dels fons.
Prosegur Crypto és una empresa autoritzada a operar amb criptoactius al Principat d’Andorra, fet que permet a Myandbank oferir un servei robust, fiable i alineat amb la normativa vigent en matèria de prevenció del blanqueig de capitals (AML) i el finançament del terrorisme (CFT).
Preus competitius i transparents
El servei de compravenda de criptomonedes es manté amb una estructura de costos clara i competitiva, pensada per a facilitar l’accés dels clients als actius digitals en condicions avantatjoses: 0,50 % en serveis de compravenda i 0,50 % de comissió anual de custòdia, amb un import mínim de 3 € (impostos indirectes no inclosos)
Accés senzill des de l’entorn bancari
La integració operativa amb Myandbank permet que els clients accedeixin al mercat de criptomonedes directament des de l’app, sense necessitat de recórrer a intermediaris externs. Només cal entrar a l’aplicació, accedir a l’apartat de Criptomonedes i realitzar l’operació en pocs segons, mantenint en tot moment l’experiència, la proximitat i la confiança pròpies del banc.
Amb aquesta ampliació de la gamma de criptoactius, Myandbank consolida el seu posicionament com a plataforma digital de referència a Andorra, combinant innovació, seguretat i una oferta d’inversió adaptada a les noves tendències del mercat financer.
Per a Marta Bravo, directora general adjunta d’Andbank, “l’ampliació de la gamma de criptoactius a Myandbank és una evolució natural del servei que vam posar en marxa, i respon a la voluntat d’oferir als nostres clients més opcions d’inversió en un entorn segur, regulat i integrat dins del seu banc de confiança.”
Sobre Myandbank
Myandbank és la primera solució Fintech amb seu a Andorra, que pertany a un gran grup financer andorrà. Està dirigida a tota mena de perfils d’usuaris residents a Andorra, siguin o no clients d’Andbank. El nou canal digital compta amb Bizum a Andorra, la possibilitat de realitzar transferències nacionals i internacionals sense comissions, un compte remunerat al 2 % i fins a 50.000 euros durant el primer any sense condicions. A partir del segon any, la remuneració es manté per als clients que inverteixin 150 € al mes en una cartera automatitzada. A més, inclou una targeta de dèbit gratuïta i la possibilitat d’invertir en carteres automatitzades i en més de 500 fons d’inversió de les gestores internacionals amb major reconeixement del mercat.
La web (www.myandbank.com) i l'aplicació, disponible a Apple Store i Google Play, estan dissenyades perquè l'usuari es mogui de manera àgil i intuïtiva.
