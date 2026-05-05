Els usuaris d’Andorra disposaran de places concertades al centre de salut mental de la Seu, que estarà disponible el 2027

La ministra de Salut, Helena Mas, i la secretària d’Estat de Salut, Cristina Pérez, han pogut copsar l’avançament de les obres del futur centre de salut mental de la Seu, que impulsa el Bisbat d’Urgell, durant la visita celebrada aquest dimarts, on ha assistit el bisbe d’Urgell i copríncep d’Andorra, Josep-Lluís Serrano. El futur centre de salut mental està previst que pugui obrir les portes el 2027, després que el novembre del 2024 s’iniciessin les obres de rehabilitació de l’antic Seminari.
La ministra Helena Mas ha explicat que els usuaris de salut mental d’Andorra podran accedir a les places d’aquest centre, ja que algunes estaran convencionades per la CASS. “Podrà donar resposta a totes les persones que necessitin aquest tipus de recursos, tant infants i joves com adults, a prop de casa. A l’hospital d’Andorra s’ofereix la primera resposta terapèutica en la fase més aguda del trastorn, i, posteriorment, es podrien derivar a aquest centre, que permet ingressos més llargs, de mitja i llarga estada. La qual cosa dona resposta a les necessitats que tenim actualment d’estades hospitalàries més llargues i complementa els recursos existents al país”, ha assegurat Mas.
Els serveis que oferirà el centre de salut mental són hospitalització de mitja i llarga estada i hospital de dia d’adults, hospitalització i hospital de dia infantil i juvenil, llar residència oberta i un espai multidisciplinari i polivalent amb una capacitat prevista d’un centenar de persones. S’hi oferiran serveis de salut mental que complementaran l’oferta actualment existent, mitjançant equipaments d’ingrés i comunitaris en l’àmbit sanitari i social, concertats amb Andorra i Catalunya. El centre serà gestionat per la Fundació canònica de les Germanes Hospitalàries Sant Boi-Benito Menni.
“Serà un centre d’alt nivell amb les millors prestacions i infraestructures, i amb espais a prop de la comunitat. El model assistencial és centrat en la persona, per tant, basa en el projecte vital de la persona. Un model que s’alinea amb els objectius del PlSMA i les línies estratègiques del Ministeri”, ha matisat la titular de Salut.
A la visita també hi ha assistit el Vicari General, Mn. Josep M. Mauri; el representant personal del Copríncep episcopal, Eduard Ibáñez, i el secretari general, Mn. David Codina. També hi han assistit l’assessor en salut mental del Ministeri, Pere Bonet; la tècnica en salut mental, Celina Samper; així com el director-gerent de la Fundació Hospitalàries Sant Boi-Benito Menni, Dr. Joan Orrit; la directora tècnica de la Fundació La Unió, Dra. Maria Emília Gil, i membres de l’equip tècnic de l’obra.