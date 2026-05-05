La Seu: A punt l’inici de les obres de “pacificació” al tram inicial del carrer Regència d’Urgell

Aquesta setmana comencen, a la Seu, les obres de remodelació al tram inicial del carrer de la Regència d’Urgell, que han de comportar la “pacificació” de la zona; és a dir, que s’hi prioritzarà els vianants i s’hi limitarà el trànsit de vehicles. El pressupost del projecte és de prop de 800.000 euros.
Els treballs, a càrrec de l’empresa Ribalta i Fills, es faran entre els carrers de Sant Ot i de Llorenç Tomàs i Costa, seguiran les “tendències socials actuals”, segons ha dit l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera, que també ha detallat que en aquest tram s’hi vol donar des d’ara preferència al desplaçament a peu o en bicicleta.
Tal com ja s’havia anunciat, un dels principals canvis serà que la calçada passarà a ser de plataforma única; per tant, sense esglaó de separació entre la vorera i l’espai per a cotxes. I les voreres passaran a tenir una amplada de 180 centímetres, mentre que la calçada central es distingirà amb un color diferent del de les voreres.
Atès que es tracta d’un canvi important, des de l’Ajuntament han assegurat que mantindran un contacte constant amb els veïns i els comerciants per a atendre possibles queixes o consultes, tant durant les obres com pel que fa al resultat final. En aquest sentit, Joan Barrera ha recordat que el 24 d’abril passat es va fer una assemblea a l’Ajuntament per a explicar el projecte i l’inici de les obres. Barrera creu que aquesta actuació permetrà oferir al centre de la ciutat “uns carrers més moderns i amb prioritat per a les persones”. En aquest sentit, el consistori ha confirmat que més endavant tenen previst impulsar accions semblants, de pacificació, al tram inicial del carrer de Sant Ermengol i a l’eix que conformen la plaça de Catalunya, el carrer de Sant Ot i l’inici de l’avinguda de Pau Claris.
L’objectiu és que les obres estiguin enllestides a l’inici de la tardor, per tal que el nou aspecte ja sigui una realitat durant la Fira de Sant Ermengol.