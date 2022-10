Mundial X-Trial: Toni Bou no pot posar la cirereta al pastís en la darrera prova del mundial

Jaime Busto ha donat la gran sorpresa i s’ha imposat en l’última prova del Mundial d’X-Trial 2022 per davant del campió, Toni Bou, que arribava a la cita amb el setzè títol consecutiu a la butxaca. El pilot resident al Principat volia completar una temporada perfecta amb la victòria al Poliesportiu d’Andorra la Vella, però s’ha hagut de conformar amb el segon lloc, tot i cometre una sola errada en les tres passades a les sis zones del recorregut.

Bou ha completat la primera i la segona rondes sense sumar cap punt de penalització. A la gran final, amb els tres millors classificats després de la segona volta, ha fet un fiasco després de perdre el control de la moto a l’entrada de la segona zona. Busto, que s’havia mostrat molt regular en la primera i la segona voltes, només ha sumat 4 punts de penalització en la gran final i ha acabat amb un punt d’avantatge sobre el millor pilot de trial de tots els temps. A la classificació final del Mundial, Busto ha pujat un esglaó i finalitza tercer.

Adam Raga, que ha repetit un any més com a subcampió del món, s’ha classificat per a la final amb els mateixos punts que el noruec Sondre Haga i ha acabat tercer. La tercera visita de l’X-Trial al Poliesportiu ha tornat a ser un èxit de públic, amb prop de dues mil cinc-centes persones a la grada.