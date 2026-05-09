Motorista ferit en un accident a Sant Julià de Lòria

Segons ha informat el servei de Policia, el conductor d’una motocicleta amb matrícula espanyola, un home de 26 anys, ha resultat ferit en un accident de circulació en impactar contra una furgoneta amb matrícula holandesa, la qual estava efectuant un canvi de sentit prohibit. El sinistre de trànsit ha tingut lloc al voltant de les dues d’aquesta tarda de dissabte.
El servei de l’ordre ha assenyalat que els fets han succeït al punt quilomètric 8,100 de la carretera general número 1 (CG-1), a la parròquia de Sant Julià de Lòria.