La Fundació PEUSA convoca les primeres Beques d’Estudis Tecnològics per a joves de l’Alt Urgell i la Cerdanya

La Fundació PEUSA ha posat en marxa les primeres Beques d’Estudis Tecnològics, una iniciativa adreçada a estudiants de les comarques de l’Alt Urgell i la Cerdanya que vulguin cursar o que ja estiguin cursant estudis universitaris o cicles formatius de grau superior en l’àmbit tecnològic durant el curs acadèmic 2026-27.
Amb una dotació global màxima de 6.000 euros, el programa preveu ajuts individuals de 1.500 euros per a estudiants de grau universitari i de 1.000 euros per a estudiants de cicles formatius de grau superior. Les beques tenen caràcter de premi al rendiment acadèmic i volen reconèixer l’esforç i la trajectòria dels joves del territori.
El patronat de la Fundació subratlla que la voluntat final és que “el jovent local tingui les mateixes oportunitats que qualsevol altre estudiant per a accedir a carreres tecnològiques i contribuir al desenvolupament del Pirineu”.
Requisits i termini
Per a presentar la candidatura, caldrà que els sol·licitants estiguin empadronats a l’Alt Urgell o la Cerdanya, i que hagin cursat estudis de secundària o batxillerat en centres educatius de les dues comarques, o bé estiguin cursant estudis universitaris o un cicle formatiu de grau superior de l’àmbit tecnològic. També caldrà que hagin formalitzat la matrícula en estudis tecnològics durant el curs 2026/27 en un centre preferiblement públic i oficial. Una altra condició és que els estudis siguin a temps complet i que no estiguin en possessió d’una titulació equivalent o superior als estudis per als quals se sol·licita la beca.
La selecció de les candidatures es farà principalment en funció del rendiment acadèmic, valorant especialment l’expedient de batxillerat o cicle formatiu, les qualificacions en matèries científiques i tecnològiques, la motivació per a la carrera tecnològica i la vinculació amb el territori.
El termini de presentació de sol·licituds s’obrirà amb la publicació de la convocatòria i finalitzarà l’1 d’octubre de 2026 a les 23.59 h. Les candidatures s’hauran de formalitzar mitjançant el formulari telemàtic disponible al web de la Fundació PEUSA.
Sobre la Fundació PEUSA
La Fundació PEUSA impulsa iniciatives socials, culturals, educatives, tecnològiques i d’emprenedoria que contribueixen a la transformació del territori i al reforç del teixit local de l’Alt Urgell i la Cerdanya. Amb un enfocament basat en la proximitat, la innovació i la sostenibilitat, treballa per a generar oportunitats i dinamitzar el desenvolupament de les comarques pirinenques.
En aquest context, la convocatòria de les Beques d’Estudis Tecnològics representa un nou pas en el seu compromís amb la formació i el talent jove del territori. Amb el lema “Generem l’energia dels canvis”, la Fundació es planteja promoure “la cultura tecnològica i les actituds innovadores a la societat pirinenca”.