Inscripcions obertes per al Campionat d’Espanya de Cross Country Short Track 2026 del Bike Show MTB La Molina

El Campionat d’Espanya de Cross Country Short Track (XCC) ja ha obert inscripcions per a l’edició 2026, que es disputarà a l’estació de muntanya de La Molina (Girona), el proper 5 de juny. La cursa més important del calendari d’aquesta modalitat atorgarà el preat mallot de Campió Nacional i reunirà els millors corredors del panorama nacional espanyol. Tot plegat amb l’incomparable teló de fons dels Pirineus, escenari privilegiat per a viure la millor cursa de l’any.
Les inscripcions estaran obertes fins al 2 de juny i s’han de tramitar a través de la plataforma de la Reial Federació Espanyola de Ciclisme.
La cursa s’emmarca dins del Bike Show La Molina (5, 6 i 7 de juny), un esdeveniment que acollirà competicions de màxim nivell del BTT. Una gran oferta perquè els amants d’aquest esport en puguin gaudir; amb una combinació de competició i de proves de promoció dels més joves.
Així, també se celebraran la iXS European Downhill Cup; la Copa Catalana Internacional XCO i la Super Cup Youth.
Totes les inscripcions ja són obertes.