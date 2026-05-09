Inscripcions obertes per al Campionat d’Espanya de Cross Country Short Track 2026 del Bike Show MTB La Molina

In: Pirineu
Cartell del Bike Show MTB La Molina 2026
El Campionat d’Espanya de Cross Country Short Track (XCC) ja ha obert inscripcions per a l’edició 2026, que es disputarà a l’estació de muntanya de La Molina (Girona), el proper 5 de juny. La cursa més important del calendari d’aquesta modalitat atorgarà el preat mallot de Campió Nacional i reunirà els millors corredors del panorama nacional espanyol. Tot plegat amb l’incomparable teló de fons dels Pirineus, escenari privilegiat per a viure la millor cursa de l’any.

Les inscripcions estaran obertes fins al 2 de juny i s’han de tramitar a través de la plataforma de la Reial Federació Espanyola de Ciclisme.

La cursa s’emmarca dins del Bike Show La Molina (5, 6 i 7 de juny), un esdeveniment que acollirà competicions de màxim nivell del BTT. Una gran oferta perquè els amants d’aquest esport en puguin gaudir; amb una combinació de competició i de proves de promoció dels més joves.

Així, també se celebraran la iXS European Downhill Cup; la Copa Catalana Internacional XCO i la Super Cup Youth.

Totes les inscripcions ja són obertes.

