El Consell Comarcal de l’Alt Urgell aprova el finançament de la passera de l’N-260 a la Seu d’Urgell

El ple del Consell Comarcal de l’Alt Urgell ha aprovat aquest dimarts, per unanimitat, l’addenda al conveni per al finançament de la nova passarel·la de fusta que s’ha de construir a la carretera N-260 sobre el riu Valira, al terme municipal de la Seu d’Urgell. La mesura actualitza el pressupost d’aquest projecte, que forma part del pla FEDER Camina Pirineus per a consolidar una xarxa turística de senders que abasti la totalitat dels dinou municipis de la comarca.

Des de l’equip de govern (Junts i ERC) han explicat que el document del projecte s’havia de modificar per a adaptar-se als increments de costos en matèries primeres que hi ha hagut els darrers mesos. L’acord preveu que l’Ajuntament de la Seu es faci càrrec del sobrecost que això suposa i que s’ha xifrat en 143.000 euros. El president comarcal, Martí Riera, ha agraït el fet que el consistori urgellenc hagi assumit aquesta part sobrevinguda del pressupost.

Amb aquesta modificació, s’espera que, ara sí, les obres puguin començar ben aviat. La setmana passada, el ple municipal de la Seu també va tractar aquest tema i va donar igualment el vistiplau unànime a aquesta addenda.

Transport pel port del Cantó

El plenari d’aquest dimarts també ha acordat per unanimitat la continuïtat del servei de transport públic de passatgers entre la Seu d’Urgell i Sort a través del port del Cantó, en funcionament des de l’any 1997. L’acord preveu mantenir els preus vigents (4 euros per al trajecte complet i 1,20 euros pels viatges entre pobles d’una mateixa comarca) i deixa oberta la porta a que aquestes tarifes es puguin revisar en el futur.

També, relacionat amb aquesta línia, s’ha aprovat ja la nova contractació del servei, amb un pressupost de 38.000 euros anuals i per a un màxim de cinc anys. Des de Compromís van suggerir que es potenciï més aquestes línies amb idees com ara que els treballadors públics hagin de prioritzar agafar el transport públic quan han d’anar a reunions a poblacions de la comarca.

Per a l’equip de govern van matisar que, amb l’actual oferta limitada de busos i freqüències, és difícil que aquesta proposta sigui viable.

Aquesta línia, coneguda com a ‘Passem el Cantó’, facilita la connexió entre la Seu i Sort i dona servei a les poblacions de Montferrer, Adrall, la Parròquia d’Hortó, Avellanet, Pallerols del Cantó, Canturri, Guils del Cantó, Rubió, Llagunes, Soriguera i Vilamur.

Nou contracte per al transport escolar

Encara pel que fa a aquesta qüestió, el ple va incloure un punt d’urgència per a aprovar l’expedient, el plec de condicions i la tramitació del nou concurs per a adjudicar el transport escolar de la comarca. Els anteriors processos de contractació es van fer els anys 2007 i 2016. L’actual contracte està prorrogat i, per tant, ara toca fer-ne un de nou, que contempla un període de 4 anys amb opció de dos anys més de pròrroga.

Sobre aquest punt, la portaveu de Compromís, Carlota Valls, va reclamar que el Consell Comarcal “es vinculi més” amb el funcionament del transport escolar, perquè considera que no en fa prou seguiment. Valls opina que “el transport, com el menjador escolar, són importants i cal estar atents a com funcionen”. Una observació que va ser resposta pels dos grups de govern.

La vicepresidenta primera i portaveu de Junts, Josefina Lladós, va lamentar que “una vegada més deixen anar uns comentaris per a fer pensar que hi ha deixadesa, quan hi ha personal que en fa molt seguiment” en aquest transport. Lladós va afegir que “arriba un punt que això ofèn”, per la qual cosa creu que al·lusions com aquesta “no es poden acceptar”.

De la seva part, el portaveu d’ERC, Sergi Parramon, va dir que Compromís demostrava “desconeixement” d’aquest servei, perquè des del Consell “hi ha tècniques que en fan seguiment”, i va sentenciar que “de deixadesa, res de res”.

Conveni amb FGC, ‘Matchfunding’ i projecte ‘Territori Digital Sostenible’

Dos altres punts d’última hora que s’han aprovat són el nou conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per a la promoció turística de les activitats de natura i de les estacions d’esquí nòrdic de la comarca (amb accions conjuntes i sense cap despesa per al Consell), i la implantació del programa ‘Temps de cures’, impulsat pel Departament d’Igualtat i Feminismes, que vol facilitar la conciliació de vida laboral i familiar, tot oferint atenció a infants de 0 a 14 anys a través d’espais d’acollida als centres educatius de la comarca.

A l’apartat de serveis a les persones, s’ha acordat el conveni per a la segona edició del Matchfunding Arrela’t Alt Pirineu i Aran, que vol donar suport a sis projectes emprenedors -un per cada comarca- mitjançant la combinació de finançament públic i de micromecenatge des de la plataforma goteo.org.

Cada consell comarcal hi aportarà 4.000 euros, en coordinació amb la Diputació de Lleida i, en el cas de la Cerdanya, amb la de Girona. També s’ha donat el vistiplau per a donar suport al projecte estratègic ‘Territori Digital Sostenible’, que impulsa el Consorci Alt Urgell-Cerdanya amb un pressupost de 33.300 euros. El seu objectiu és prevenir i educar pel que fa a l’ús de pantalles.

Sobre aquests darrers punts, Compromís va dir que amb el programa ‘Temps de cures’ “s’ha anat a allò fàcil, perquè només s’hi inclou els municipis que tenen escola, en lloc de mirar a on hi ha més necessitat”, cosa que veu com “una doble discriminació cap a aquells municipis que no en tenen”.

La vicepresidenta Carme Lostao va respondre que no s’ha anat a una solució fàcil sinó que “se n’ha parlat molt” perquè, segons recorda, aquesta mena d’ajuts s’han de poder justificar després, si bé va puntualitzar que aquest pla tindrà continuïtat i en un futur s’hi poden incorporar més pobles.

Pel que fa a ‘Territoris Digital Sostenible’, Carlota Valls, va dir que “abans de fer programes com aquest, cal ser un territori digital“, i va qüestionar que l’Alt Urgell ho sigui tenint en compte les dificultats de cobertura mòbil o d’accés a fibra òptica que encara hi ha en molts pobles de la comarca.

Finalment, sobre el ‘Matchfunding’, Valls va assegurar que la documentació de projectes com aquest tenen “massa anglicismes i termes tècnics” i creu que això no facilita que s’hi presentin més persones, per la qual cosa creu que les administracions haurien d’oferir un llenguatge més assequible per a la majoria de població en convocatòries com aquesta.

El president, Martí Riera, va respondre tot recordant que accions com aquesta volen premiar precisament gent emprenedora i innovadora, i que entre aquest perfil de gent ja té totalment assimilats aquests conceptes tècnics.