Mor un pacient amb símptomes de coronavirus al Sant Hospital de la Seu

Un pacient que estava ingressat al Sant Hospital de la Seu d’Urgell, amb símptomes de coronavirus, ha mort aquest dissabte, segons han comunicat des del centre mèdic. El president de l’FSH i alcalde de la Seu, Jordi Fàbrega, ha explicat que es tractava d’un home d’avançada edat, amb malalties associades greus i a qui s’havia fet la prova de detecció de la COVID-19, de la qual no se sabia encara el resultat. Fàbrega ha expressat el condol a la família i amics.

A data d’avui, a l’Hospital de la Seu hi ha ingressades 5 persones i n’hi ha 3 més pendents de resultat. La majoria són gent d’edat avançada. Aquest disssbte no hi ha hagut cap alta ni cap trasllat des de la Seu. Paral·lelament, a tota l’àrea que comprèn el CAP de la Seu hi ha aïllades als respectius domicilis 199 persones, de les quals 38 són casos confirmats, 82 sospitosos i 75 contactes sense símptomes. De les persones aïllades, 86 ja han rebut l’alta.

Dos nous positius confirmats a l’Alt Pirineu i Aran

Pel que fa al conjunt de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, el Departament de Salut ha informat que aquest dissbte s’ha comptabilitzat 2 nous positius (tots dos a l’Espitau d’Aran), que eleven a 283 el total de contagis detectats des de l’inici de la pandèmia, i que amb la persona morta a la Seu el nombre de víctimes mortals és de 30.

Aquest cap de setmana Salut no ha actualitzat dades del nombre actual de pacients ingressats a data d’avui a cadascun dels hospitals pirinencs.

Tasques de desinfecció a la Seu i nova remesa de materials amb impressores 3D

D’altra banda, l’Ajuntament de la Seu ha informat que aquest dissabte s’han dut a terme noves tasques de desinfecció de la via pública en espais estratègics, com són l’entorn de l’Hospital i el recinte de la Residència Sant Josep.

Paral·lelament, el Sant Hospital ha rebut una nova remesa de material de protecció elaborat per la comunitat ‘maker’ de l’Alt Urgell. Jordi Fàbrega ha agraït públicament la tasca que duen a terme els propietaris d’impressores 3D, que en aquesta nova acció han elaborat tiradors de porta, tensors de mascareta i pantalles facials per al personal sanitari de la comarca.