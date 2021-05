Mor Lluís Anton Nodar, expresident de Càritas d’Urgell

Lluís Anton Nodar Guitart, expresident de Càritas d’Urgell, ha mort aquest dissabte a Barcelona, als 79 anys. La missa funeral tindrà lloc avui dilluns a les 5 de la tarda a la Catedral de Santa Maria de la Seu d’Urgell.

Lluís Anton Nodar va dirigir l’entitat diocesana urgellenca al llarg de diversos anys, a la primera dècada d’aquest segle. En aquesta etapa també va estar implicat en la creació del projecte Aliments per la Solidaritat per tal que la Seu i l’Alt Urgell disposessin del seu propi banc d’aliments. Dins d’aquest mateix objectiu, paral·lelament, va col·laborar en el Gran Recapte d’Aliments i en les accions solidàries de recollida impulsades per escoles de la ciutat. Anteriorment, Nodar també havia estat col·laborador de Radio Juventud, l’emissora local que a mitjan segle XX va precedir la posterior creació de RàdioSeu.

A causa de l’actual situació sanitària, no s’ha previst sala de vetlla. Els veïns que ho desitgin poden fer arribar el condol a la família al web www.funepir.com/defuncions.