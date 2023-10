Portada del llibre “Mònica”, de Daniel Clowes

Títol: Mònica

Autor/a: Daniel Clowes

Pàgines: 114

Editorial: Finestres Editorial

Mònica és una sèrie de narracions interconnectades que expliquen de forma coral la història de vida (en realitat, històries) del personatge principal. Clowes ha necessitat tota una vida d’inspiració per a crear la novel·la gràfica més complexa i personal de la seva distingida carrera.

Rica en detalls visuals, una oïda impecable per al llenguatge i el diàleg i girs emocionants, Mònica és una obra mestra amb moltes capes en forma de còmic que al·ludeix a molts dels gèneres que han definit el mitjà: bèl·lic, romàntic, crim, terror, fantàstic, etc. -però d’una manera misteriosa, inclassificable i per excel·lència clowesiana que afavoreix múltiples lectures. Mònica serà el major esdeveniment literari del 2023.





Font: lacasadellibro