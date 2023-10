Pau Donés hagués fet 57 anys aquesta setmana

Un 11 d’octubre de 1966, ara fa 57 anys, naixia Pau Donés, a Montanuy, Osca, Aragó (Espanya). Crescut a Barcelona, ​​allà hi va tenir la seva base d’operacions i des d’allà es va donar a conèixer el 1996 com a Jarabe de palo amb l’àlbum “La flaca”, polèmic perquè la cançó que li donava títol recordava enormement a les maneres, per aquell temps, de Juan Perro (Santiago Auserón).

Sempre es va moure en un pop rock amable carregat de frases enganxoses. Va obtenir el seu gran repercussió amb els dos primers treballs. De la seva discografia en destaquem el tercer àlbum, «De vuelta y vuelta», el més personal i arriscat en allò musical i poètic. Va morir al juny de 2020 a causa d’una malaltia.





Font: EfeEme.com