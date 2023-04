Mites sobre aprimar que fan engreixar

Una noia buscant menjar a la nevera (iStock)

El pes ideal no existeix, però mantenir-se en un pes saludable no és sempre una tasca fàcil. Coneixem tot seguit el que la ciència diu sobre les idees errònies que existeixen sobre la pèrdua de pes i les dietes.

Cal ingerir menys calories de les que gastem

Veritat. Per a perdre greix corporal ha de donar-se un dèficit calòric; és a dir, gastar més del que consumim. Però, cal fer-ho de manera saludable.

És important no saltar-se l’esmorzar

Fals. Engreixar té a veure amb molts més factors i, sobretot, amb els hàbits alimentaris que tenim al llarg del dia. Els nutricionistes recomanen esmorzar si ens ve de gust, però, sobretot, si ho farem de manera saludable.

Cal eliminar els carbohidrats

Fals. Els hidrats de carboni són essencials per al correcte funcionament de l’organisme, no obstant això, no tots són iguals.

Les càpsules crema greixos no funcionen

Veritat. Existeixen suplements amb efecte diürètic o laxant que es venen amb el reclam que ajuden a baixar de pes, però el que es produeix és una pèrdua d’aigua que es recuperarà amb rapidesa i que pot tenir efectes secundaris.

Sempre cal fer cinc menjars al dia

Fals. No existeix evidència científica que fer cinc menjars al dia ajudi a perdre pes. En realitat, no és el nombre de menjars el que ens fa sentir plens per més temps, sinó el contingut de nutrients i la càrrega glucèmica de cada aliment.

La fruita a la nit engreixa

Fals. La fruita sencera sempre és bona i els seus beneficis no tenen relació amb el moment de la seva ingesta.

No n’hi ha prou només amb fer exercici

Veritat. L’exercici sempre és bo, però a l’hora de baixar de pes serveix de molt poc compensar els excessos calòrics amb hores de gimnàs.

Prendre aigua en els menjars engreixa

Fals. L’aigua no engreixa, ja que no aporta cap caloria. La retenció de líquids es produeix pel mal funcionament del ronyó per una malaltia o problema subjacent.





Per Consumer/eroski.com