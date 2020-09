Missatge del copríncep francès

*Veureu la traducció al català a sota. Únicament la versió francesa és fefaent.

En cette journée du 8 septembre, date de la célébration de la Sainte patronne de la Principauté d’Andorre, Notre Dame de Meritxell, j’ai tenu à m’adresser à vous tous Andorranes, Andorrans ainsi qu’à ceux qui ont choisi ces belles vallées pyrénéennes pour y vivre et travailler.

La pandémie due au COVID-19 a changé notre monde et je sais que de nombreuses familles d’Andorre ont payé un prix élevé avec la perte d’un être cher, et c’est d’abord vers eux que vont mes pensées.

Votre gouvernement a mis en place des mesures efficaces pour affronter ce virus et je voudrais l’en féliciter tout particulièrement, en associant à ces félicitations l’ensemble du personnel soignant de l’hôpital Notre Dame de Meritxell ainsi que les nombreux volontaires qui ont participé et participent encore aux actions de criblage et de tests de la population.

Le gouvernement andorran a pu compter dans cette lutte sur toute mon aide en tant que Co-Prince français et sur le soutien sans faille de la France pour, dès le début de la crise, mettre à sa disposition des masques ou des lits hospitaliers à l’hôpital de Foix.

J’ai aussi personnellement veillé à obtenir l’ouverture de la frontière franco andorrane le plus tôt possible après la fin du confinement afin de permettre un redémarrage de l’économie de la Principauté.

Toutes ces actions, qu’elles soient à l’initiative du gouvernement andorran ou à mon initiative, auraient été vaines si elles n’avaient pas reçu l’adhésion et le soutien de la population de la Principauté qui a fait preuve, et continue de le faire, d’un civisme remarquable dans l’application des gestes barrières indispensables à l’éradication de ce virus.

J’avais à coeur de vous adresser personnellement à toutes et à tous mes plus vifs remerciements.

Bien sûr le danger d’une reprise de la pandémie n’est pas définitivement écarté et nous devrons faire face à des difficultés économiques imprévisibles il y a à peine quelques mois, mais, en ce jour de commémoration et d’union nationale autour du symbole que représente la Vierge de Meritxell pour l’ensemble des habitants de la Principauté d’Andorre, je suis convaincu qu’Andorre, comme les autres nations, arrivera à surmonter très bientôt cette épreuve.

Elle peut compter en cela sur mon aide personnelle en tant que Co-Prince et sur celle de la France.

Emmanuel Macron, co-prince d’Andorre

En aquesta diada del 8 de setembre, data de la celebració de la Santa patrona del Principat d’Andorra, Nostra Senyora de Meritxell, he volgut adreçar-me a tots vosaltres Andorranes, Andorrans així com a aquells que han escollit aquestes boniques valls pirinenques per viure-hi i treballar-hi.

La pandèmia del COVID-19 ha canviat el nostre món i sé que moltes famílies d’Andorra han pagat un preu molt elevat amb la pèrdua d’un ésser estimat, i és primerament cap a elles que van els meus pensaments.

El vostre govern ha posat en marxa mesures efectives per combatre aquest virus i voldria felicitar-lo especialment, associant a aquestes felicitacions al conjunt del personal sanitari de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell així com als nombrosos voluntaris que han participat i participen encara a les accions de cribratge i de testos de la població.

El govern andorrà ha pogut comptar en aquesta lluita amb tota la meva ajuda en tant que Copríncep francès i amb el ple suport de França posant a disposició, des del principi de la crisi, mascaretes o llits hospitalaris a l’hospital de Foix.

Igualment, he vetllat personalment per a obtenir l’obertura de la frontera franco-andorrana el més aviat possible després de la fi del confinament per tal de permetre que l’economia del Principat es torni a reactivar.

Totes aquestes accions, que hagin estat a iniciativa del govern andorrà o a la meva iniciativa, haurien estat en va si no haguessin rebut l’adhesió i el suport de la població del Principat que ha fet prova, i continua fent-ho, d’un civisme notable en l’aplicació de gestos barrera indispensables per a l’erradicació d’aquest virus.

He volgut adreçar-me personalment a totes i a tots per fer-vos arribar el meu més sincer agraïment.

Per descomptat el risc d’una represa de la pandèmia no està definitivament descartada i haurem de fer front a dificultats econòmiques imprevisibles fa tot just alguns mesos, però, en aquest dia de commemoració i d’unió nacional al voltant del símbol que representa la Verge de Meritxell pel conjunt dels habitants del Principat d’Andorra, estic convençut que Andorra, com les altres nacions, arribarà a superar ben aviat aquesta dura prova.

Pot comptar en això amb la meva ajuda personal en tant que Copríncep i amb la de França.

Emmanuel Macron, copríncep d’Andorra