Millores del servei de transport públic entre Andorra i la Seu

Un conductor d’autobús (iStock)

El servei d’autobús entre Andorra i la Seu d’Urgell a partir de la primera quinzena de setembre ampliarà significativament les freqüències -gairebé triplicarà les actuals- i incorporarà millores destacades per als usuaris, com diverses freqüències exprés al llarg del dia i preus més barats amb l’adquisició d’abonaments. Així ho ha donat a conèixer el secretari d’estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, que ha exposat que les línies estratègiques del Govern prioritzen l’establiment d’una bona connexió amb els territoris de l’entorn i el reforç continuat en el desenclavament del país.

Les millores s’assoleixen després que l’Executiu hagi autoritzat de forma definitiva l’explotació de la línia a l’oferta presentada per Autocars Andorra 2011 – La Hispano de Fuentes en Segures (HIFE), suplint així el buit que va deixar l’empresa que fins ara donava el servei. La nova autorització de la línia que uneix Andorra amb la Seu d’Urgell es compartirà amb les empreses Camino Bus – Autocares Lázara que actualment ja ofereixen aquest servei.

“La línia que connecta amb la Seu és estratègica per a Andorra i, per aquest motiu, l’hem volgut potenciar, rebaixant el cost i impulsant una major freqüència”, ha explicat Forné qui també s’ha mostrat convençut que les novetats introduïdes seran acollides de bon grat pels usuaris actuals i també permetran captar-ne de nous.

La nova autorització preveu diverses millores del servei, on en destaquen la freqüència horària i el preu. S’amplia la freqüència a un bus cada 30 minuts i se suma l’amplitud horària a l’inici i al final del servei. Així, amb la nova proposta el servei entre Andorra i la Seu d’Urgell s’iniciarà cada dia a les 7.00h del matí i finalitzarà a les 21.30h (excepte els diumenges i festius quan el darrer bus que sortirà d’Andorra ho farà a les 20.15h). El servei també amplia horari de la Seu d’Urgell cap a Andorra amb el primer bus a les 6.30h i l’últim a les 21.30h de dilluns a dissabte (els diumenges i festius, començarà a les 7.00h i acabarà a les 21.00h).

Tot plegat suposa més que triplicar el servei actual arribant als 32 combois per dia, lluny dels 14 que s’oferien abans pel servei de dilluns a dissabte. A més, i per a donar resposta a aquells usuaris que busquen una connexió exprés en hores punta, també es preveu oferir 7 serveis llançadora en cada sentit que connectin la Seu d’Urgell i l’Estació Nacional d’Autobusos, ubicada a Andorra la Vella, sense fer cap parada intermèdia. Aquest servei també es mantindrà els diumenges i festius amb 5 busos.

Pel que fa a la tarifa, s’implementa una rebaixa del 6% pels usuaris que tenen abonaments habituals, es crea un abonament trimestral per a estudiants i s’apliquen nous descomptes, d’entre un 10% i un 20%, per a famílies nombroses i monoparentals i per a la tercera edat.

A més, i amb la voluntat de contribuir a la lluita contra el canvi climàtic i per a assolir els objectius establerts per a la reducció de les emissions de CO 2 , un requisit exigit a la nova autorització és que els vehicles que donin aquest servei tinguin una categoria mínima Euro 6 i una antiguitat màxima de 5 anys. Sumat a aquest fet, el nou explotador de la línia ja ha anunciat que els tres vehicles que operaran la línia seran híbrids nous.

Finalment, el nou servei també preveu un sistema de venda anticipada de bitllets en línia (web i app); informació del servei en temps real per als usuaris; transports de mascotes; atenció a l’usuari 24h i vehicles accessibles per a persones amb diversitat funcional.