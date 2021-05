Més de 800 alumnes participen al 13è Premi Coca-cola de relat breu

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha presidit aquesta dilluns l’acte de lliurament de l’13a edició del Premi Coca-Cola de relat breu, que s’ha celebrat al Centre de Congressos d’Andorra la Vella. Es tracta d’un concurs adreçat a alumnes de 14 anys de tots els centres educatius del país, que han d’escriure un relat –en català, castellà o francès–a partir d’una temàtica que se’ls proposa.

El concurs consta d’una primera fase, amb prop de 800 alumnes de segon curs de Segona Ensenyança (o els equivalents segon d’ESO i 4ème), i d’una fase final, on hi participen els dos alumnes escollits com a representants de cada classe. Enguany, i atès que l’any passat no es va poder desenvolupar aquesta segona fase degut a la irrupció de la pandèmia de SARS-CoV-2, excepcionalment també s’ha permès que hi prenguin part els alumnes escollits el curs passat.

A més, i per tal que possibles confinaments no afectessin el desenvolupament d’aquesta fase final, la Fundació Coca-Cola ha desenvolupat una plataforma digital on tots els alumnes van poder escriure simultàniament el seu relat sense haver-se de desplaçar a un lloc concret.

Així, en aquesta 13a edició del Premi, 134 alumnes han arribat a la fase final: 69 han escrit en català, 46 en castellà i 19 en francès. Un jurat de professors d’aquests idiomes escull els finalistes i, després, un segon jurat format per Maria Teresa Cairat –filòsofa– i Teresa Colom i Albert Villaró –escriptors– ha decidit els textos guanyadors. Els premiats reben com a obsequi un patinet, els segons classificats una càmera de fotos i els tercers, uns auriculars.

L’acte d’entrega, que a banda de Vilarrubla també ha comptat amb la presència de les empreses patrocinadores (Coca-cola i DISAND) i ha inclòs una actuació musical. El duet format per David Font i Unai Gutiérrez, guitarra i clarinet respectivament han interpretat una mostra del repertori preparat en motiu de la celebració, el mes passat, de la Cimera Iberoamericana de caps d’Estat i de Govern al Principat.