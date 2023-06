Més de 350 persones a la Trobada esportiva de residències

19a edició de la Trobada esportiva de residències

Fomentar l’activitat física i els bons hàbits a través d’una jornada de germanor entre els usuaris de les residències d’Andorra i de les comarques catalanes de l’Alt Urgell i de la Cerdanya. Amb aquest objectiu s’ha celebrat avui la 19a edició de la Trobada esportiva de residències, que ha aplegat unes 350 persones, entre participants, acompanyants i voluntaris, a la Llar de Sant Josep de la Seu d’Urgell.

L’activitat –que s’ha dut a terme presencialment després de dos anys en format telemàtic a causa de la pandèmia de la COVID-19– ha comptat amb l’assistència de la ministra d’Afers Socials i Funció Pública, Trini Marín, que ha destacat la importància d’impulsar els valors de l’esport entre la gent gran.

Justament, els participants en la trobada han pogut gaudir de diferents activitats durant tot el matí, com ara anelles, bàsquet, tic-toc, triana, bitlles, busca-busca, brisca, dòmino, escacs, disc volador, circuits de dificultat de diferents nivells, circuits de cadires de rodes (convencional i elèctrica) i circuits per caminadors. Enguany, com a novetat, s’ha comptat amb la prova del bàsquet adaptat.

En el seu discurs, Marín ha posat en relleu que “accions com la d’avui no només pretenen promoure l’activitat física sinó també les relacions personals”. “Aquesta trobada esdevé una jornada de germanor en la qual, a més de participar en les diferents disciplines proposades per a l’ocasió, és un dia per compartir experiències viscudes i enfortir vincles entre nosaltres”, ha afegit.

La trobada ha comptat amb la participació de les següents residències o centres: