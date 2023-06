Lliurats els Premis Joles Seennell de contes infantils

Premi Joles Sennell de contes infantils

La Biblioteca Sant Agustí ha acollit aquest divendres, 9 de juny, l’acte de lliurament de la setena edició del concurs Premi Joles Sennell de contes infantils. La guanyadora del premi principal, el de la categoria E (més de 18 anys), ha estat Marta Colomé Romera, de Badalona, amb el conte “El salze lletrer”. Per la seva banda, “El pescador d’històries”, d’Eulàlia Pagès Morales, de Sabadell, ha estat l’obra finalista. El jurat ha atorgat també un accèssit a la història “No, no! No m’agafaràs!’, de Maria Rotger Julià, de Ciutadella de Menorca.

Pel que fa a la categoria A (10-11 anys), tots els premis han estat per a nois i noies de la Seu d’Urgell. El primer guardó se l’ha endut Marc Piñol Fité, amb el conte “El misteri dels mitjons”. Marc Sánchez Rey ha estat guardonat com a finalista amb la història “L’hotel dels quadres”. En aquest cas, també s’ha decidit lliurar dos accèssits a les obres “Un Sant Jordi ple d’aventures”, de Jan Baró Naudí, i “Coloma”, d’Ares Miarnau Navarra.

En la categoria B (12-13 anys) el conte guanyador ha estat “Un diari molt especial”, de Marina Griñó Anglès, del Pla de Santa Maria (Tarragona). La història finalista l’ha escrit Mariona Vàzquez Torra, de la Seu d’Urgell, amb el títol “Una colla de marrecs”.

El jurat no ha premiat cap de les obres presentades en la categoria C (14-15 anys). D’altra banda, ha deixat desert el premi de finalista de la categoria D (16-17 anys) i ha atorgat el primer premi a la urgellenca Laia Pino Planavila per “Conte del bisbe Ermengol”.

Eina cultural

El lliurament dels guardons ha comptat amb la presència de l’alcalde en funcions de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana; el vicealcalde en funcions, Jordi Fàbrega, i la regidora d’Educació en funcions, Núria Tomàs. També hi ha pres part Tile Nadal, de Fustes Grau i Grau, i Xavier Comella, de Microseu, dues de les empreses patrocinadores del certamen, juntament amb la Mútua de l’Alt Pirineu.

L’alcalde urgellenc, Francesc Viaplana, ha destacat en la cloenda de l’acte el suport al Premi Joles Sennell, en ser “una via cultural per potenciar l’escriptura tant de nens com d’adults destinada als infants”. Viaplana s’ha felicitat per la llarga trajectòria del certamen i per la implicació dels centres escolars a l’hora de participar-hi. Precisament, les escoles Albert Vives i Pau Claris.han rebut un lot de llibres per la seva col·laboració.

Col·laboradors i patrocinadors

El Premi Joles Sennell, que continua la trajectòria del concurs Contes que compten, estrenat ara fa catorze anys, té com a objectiu promoure la creació literària. La proposta literària l’organitza la Biblioteca de Sant Agustí de la Seu d’Urgell conjuntament amb Ràdio Seu.

El jurat d’aquesta edició ha estat format per l’escriptor Pep Albanell (que dona nom al premi mitjançant el seu pseudònim), Isidre Domenjó, Lourdes Esteve, Genisa G. Carricondo, Marta Pujantell, Isabel Rodríguez, Pol Maese i Miquel Albero.

Alta dotació econòmica

El Premi Joles Sennell està dotat amb més de 4.200 euros en premis, que es distribueixen en les diferents categories.

Categoria A. Guanyador: 100 € oferts per MicroSeu, 100€ gentilesa de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell i un val de compra de la Llibreria 4 Fulls. Finalista: Val de compra de 50€ de Papereria Pepe y Dalda Joguets.

Categoria B. Guanyador: 100€ gentilesa de Mútua de l’Alt Pirineu, 100€ gentilesa de l’Ajuntament de la Seu i un val de compra de 50€ de la Llibreria Papers. Finalista: val de compra de 50€ de la llibreria Carlin-GoPrinters.

Categoria C. Guanyador: 100€ gentilesa de Fustes Grau i Grau, 100€ gentilesa de l’Ajuntament de la Seu, material informàtic valorat en 100€ gentilesa del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i un val de compra de 50€ de la Llibreria La Salvat. Finalista: val de compra de 50€ de la Llibreria Purgimon.

Categoria D. Guanyador: 400 € gentilesa de l’Ajuntament de la Seu, material informàtic valorat en 100€ gentilesa del Consell Comarcal de l’Alt Urgell i un val de compra de 50€ de la Llibreria El Refugi. Finalista: 200€ gentilesa de l’Ajuntament de la Seu.

Categoria E. Guanyador: 1.300€ gentilesa de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, un e-book valorat en 129€ gentilesa del Servei Educatiu Alt Urgell-Cerdanya, una entrada doble per a un concert del FeMAP 2023 (valorada en 50€) gentilesa de l’Ajuntament de la Seu, i una subscripció bianual a la revista Cadí-Pedraforca, valorada en 40€. Finalista: 500€ gentilesa de l’Ajuntament de la Seu i un lot de llibres.

Els guanyadors de cada categoria han rebut també una entrada doble de Cinemes Guiu i un lot de llibres.