Més de 200 palistes, a la Copa del Món d’Eslàlom i Caiac Cross

L’alcalde de la Seu, Joan Barrera -segon per l’esquerra- durant la presentació de la Copa del Món (Diputació Lleida)

El diputat Òscar Martínez; l’alcalde de la Seu d’Urgell, Joan Barrera; el president de la Federació Catalana de Piragüisme, German Jiménez; la representant territorial de l’Esport a Lleida, Lourdes Ravetllat, i la gerent del Parc del Segre, Meritxell Rodríguez, han presentat aquest dimarts la Copa del Món d’Eslàlom i Caiac Cross, que se celebrarà a les instal·lacions del Parc del Segre entre els dies 31 d’agost i 3 de setembre.

Es preveu la participació d’un total de 200 palistes de 41 països amb un total de 326 sortides d’embarcacions. La selecció de la Federació Espanyola de Piragüisme competirà amb 11 esportistes, dels quals, tres són lleidatans: Miquel Travé, Núria Vilarrubla i Laia Sorribes, tal i com ha destacat Lourdes Ravetllat, que ha afegit que des de la construcció del Parc Olímpic l’any 1992, “aquesta instal·lació ha estat el bressol de grans palistes”.

Aquesta prova és valedora per al procés de selecció pels JJOO de París 2024 i entre els membres de l’equip destaca la presència de la triple medallista olímpica Maialen Chourraut (plata a Tòquio 2020, or a Rio 2016 i bronze a Londres 2012) i els també olímpics a Tòquio, l’esmentada Núria Vilarrubla i David Llorente.

Precisament de la projecció internacional del Pirineu que ofereix aquesta prova n’ha parlat Òscar Martínez, que ha assenyalat que és un gran reclam per a les Terres de Lleida, Pirineu i Aran” al mateix temps que s’ha felicitat pel suport indispensable dels voluntaris i de les institucions a l’hora de donar suport a la competició. En aquesta línia s’ha expressat també German Jiménez, catalogant d’”indispensable” el suport de tothom per a assolir l’èxit en l’organització d’un esdeveniment com aquest.

De la seva banda, Joan Barrera, ha destacat que, “la prova ens ajudarà a preparar el Mundial que celebrarem l’any 2027 conjuntament amb Sort”. Ha recordat que des que el Parc va començar a funcionar l’any 1992 s’hi ha celebrat 20 competicions d’alt nivell, un fet que parla de la qualitat de les instal·lacions i de la bona gestió que s’ha portat.

Meritxell Rodríguez ha destacat que la instal·lació del Parc del Segre és única al món perquè es va construir pensant en la sostenibilitat econòmica i mediambiental. “Ara, malgrat la situació excepcional que estem vivint (sequera), podem seguir treballant. Es tracta d’una instal·lació pionera”. En aquest sentit, ha afegit que el Parc té uns reptes de futur clar com són “l’adaptació al canvi climàtic i començar a entendre com funcionem amb menys aigua. A la Conca del Segre ho hem vist aquest any, i el que caldrà fer és bombejar més aigua de la que veníem bombejant fins ara”.

La cita que arriba després de visitar les ciutats europees d’Augsburg (Alemanya) 1 a 4 de juny, Praga (República Txeca) 8 a 11 de juny i Tacen (Eslovènia) 15 a 18 de juny, clourà la competició, amb les finals a la localitat francesa de Vaires-Sur-Marne, del 5 al 8 d’octubre.

Les proves s’allarguen un dia més del que era habitual en anteriors edicions, deixant per a la darrera jornada la modalitat de Caiac Cross.





Les modalitats i participants espanyols que prendran part en la competició són:

Caiac K1:

Maialen Chourraut, Laia Sorribes i Olatz Arregui

Pau Echaniz, David Llorente, Miquel Travé





Canoa C1:

Miren Lazkano, Núria Vilarrubla, Klara Olazabal

Miquel Travé, Luis Fernández, Daniel Pérez





Caiac Cross X1:

Klara Olazabal, Maialen Chourraut, Olatz Arregui, Miren Lazkano

David Llorente, Pau Echaniz, Miquel Travé i Luis Fernández





Les proves són obertes al públic pel que s’espera omplir el Parc Olímpic del Segre, com en anteriors edicions, i la cerimònia d’inauguració es farà al centre de la Seu el dimecres dia 30, a les 20.00 hores, amb espectacle de diables i gegants.

La competició serà retransmesa per televisió, tant pel canal temàtic de TVE, Teledeporte, com del de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Esport3.

Més informació a la web oficial de la competició: https://www.canoeicf.com/canoe-slalom-world-cup/la-seu-d-urgell-2023

Programa: https://www.canoeicf.com/sites/default/files/2023_csl_wcup_seu_cs_v2.1.pdf