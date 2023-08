84% d’ocupació hotelera aquest darrer cap de setmana

Turistes entrant a un hotel. Foto: Arxiu

Satisfacció en el sector hoteler per les darreres xifres registrades en els diferents establiments del Principat. Segons informa la Unió Hotelera d’Andorra (UHA), l’ocupació de la setmana passada ha estat del 81,98% i pel que fa només a la mitjana del cap de setmana, aleshores, puja al 84,05%.

Des de l’UHA afirmen que s’ha mantingut un nivell d’ocupació molt similar al de la setmana anterior (82,69%) i que “esdeveniments com la Copa del Mon de BTT a Vallnord i l’arribada i sortida de La Vuelta segueixen sent claus” per a obtenir aquests bons registres del sector hoteler andorrà.