La Seu s’acomiada aquesta nit de dimarts de la Festa Major

La Principal de la Bisbal (arxiu)

El Grup de Diables de l’Alt Urgell ha culminat la celebració del seu 30è aniversari amb un intens i emotiu Correfoc de la Festa Major de la Seu d’Urgell. L’esdeveniment d’aquest dilluns ha estat novament un dels actes més multitudinaris de la celebració urgellenca i va atraure centenars de veïns i visitants al centre de la ciutat.

La vetllada va durar prop de dues hores i va començar i acabar amb un muntatge pirotècnic que, tal com havien avançat els Diables, va ser espectacular i molt ben rebut pels espectadors. Entremig, es va fer un complet recorregut pel centre històric de la ciutat, principalment pel carrer Major, amb molta gent equipada de manera adient per a gaudir del foc i la pólvora.

La jornada de dilluns s’ha completat, ja de matinada, amb la Nit sense Fi, enguany protagonitzada per la cantant barcelonina Suu, el grup de versions lleidatà La Bruixa Express i la sessió de DJ Marsal Ventura. Paral·lelament, l’Orquestra Swing Latino va animar la plaça de Catalunya, on a la tarda ja hi havia ofert un concert. El mateix espai també va acollir dues audicions de sardanes, amb la Cobla Vents de Riella.

Justament la plaça de Catalunya serà un any més el punt de referència per a cloure la Festa Major de la Seu, aquest dimarts a la nit (23.30 h), amb tot un clàssic de la celebració urgellenca: La Principal de la Bisbal. L’orquestra i cobla empordanesa ja suma diverses dècades sense faltar cap any a la capital de l’Alt Urgell, on ja s’ha convertit en un element indissociable del final de festa. Prèviament, la Principal també oferirà un concert (17.30 h) i una audició de sardanes (20 h).





Atraccions a 2 euros i Festa Holi

L’últim dia de la Festa Major començava al migdia, amb l’animació infantil de Gil Ratataplam al pati de la Biblioteca Sant Agustí. Al mateix indret, des de les 6 de la tarda hi haurà la representació de les peces de teatre ‘Seu bé’ i ‘Líquides’, amb l’Escola de Teatre de la Seu. I al vespre (19.45 h), se celebrarà la Festa Holi a la plaça de les Monges. A més a més, per a les famílies, aquest dimarts es recupera la possibilitat de gaudir de les atraccions de les Firetes per només 2 euros. L’horari d’aquest preu serà de les 5 de la tarda a les 10 de la nit.