Més de 140 infants i joves d’Encamp i el Pas participen en les activitats de Pasqua

Les colònies a la Baronia han estat un dels atractius de les vacances de Pasqua (Comú d’Encamp)

El Comú d’Encamp ha posat avui divendres el punt final a la setmana d’activitats de Pasqua 2024 de la parròquia. L’Espai Jove, l’Àrea de Jovent i el Llaç d’Animació d’Encamp i el Pas de la Casa han dut a terme tot un seguit d’activitats per a gaudir d’aquests dies de vacances escolars amb una temàtica concreta per a cada franja d’edat i ajudar a les famílies en la conciliació laboral durant els dies festius mitjançant un ampli ventall d’activitats de lleure, entre les quals hi ha hagut les colònies de quatre dies a l’Alberg de la Baronia.

Des del Departament d’Infància i Joventut s’ha dissenyat una programació plena d’activitats i d’allò més completa, adaptada a les diferents edats. D’aquesta manera, el muntatge de l’EXPO EGIPT 2024, per a descobrir la cultura egípcia, el canvi climàtic i les diferents activitats i competicions que han barrejat l’esport i el lleure han encapçalat aquests dies festius.

En total, més de 140 infants i joves d’Encamp i el Pas de la Casa, que han estat acompanyats per una vintena de monitors, han format part d’aquestes jornades inoblidables i s’han mostrat eufòrics per a repetir durant les properes vacances escolars previstes del 21 al 24 de maig. Properament el Comú obrirà les inscripcions per a aquestes activitats.





Llaç d’Animació d’Encamp (del 2 al 5 d’abril) i del Pas de la Casa (de l’1 al 5 d’abril)

El servei del Llaç ha completat una oferta de temps lliure i oci per als més menuts de les dues poblacions seguint una sèrie d’activitats relacionades amb les quatre estacions envers el canvi climàtic i com frenar-lo. Així doncs, s’han realitzat activitats trobant ous de Pasqua plens d’enigmes i jocs estacionals.





Pasqua a l’Alberg de la Baronia

Un any més, l’Alberg de la Baronia ha acollit, del 2 al 5 d’abril, una estada de quatre dies on els infants, de 6 a 11 anys, de l’Àrea de Jovent s’han vist sorpresos per l’encàrrec de muntar una exposició d’art egipci, l’EXPO EGIPT 2024, i descobrir que els valuosos ous daurats de Cleòpatra han desaparegut. Amb l’ajuda de l’arqueòloga Luna Jones, han seguit pistes i han resolt misteris per a garantir el seu retorn abans de l’obertura de l’exposició.





Espai Jove d’Encamp i el Pas de la Casa

Pel que fa a l’Espai Jove d’Encamp i del Pas de la Casa, els joves de 12 a 17 anys han pogut gaudir de les diferents activitats esportives i d’oci gratuïtes que s’han ofert, sent novament tot un èxit de participació amb més de 70 inscrits.

Cal destacar que les activitats amb més afluència han estat les classes d’iniciació i posteriors partits de pàdel, així com la tarda al Club Energy fent bitlles. També han triomfat el bàsquet 3×3, i la complementació amb la natura amb el joc de pistes al llac d’Engolasters, explorant i superant reptes. Tot plegat, una programació d’allò més completa amb activitats que es renoven cada any i que continuen sent font d’atracció i acceptació per als joves de la parròquia.