Més de 1.300 persones participen en les Jornades Europees de Patrimoni 2022

El Departament de Patrimoni Cultural ha organitzat aquesta última setmana un seguit d’activitats per a apropar el patrimoni del país a la ciutadania en el marc de la celebració de les Jornades Europees de Patrimoni. El balanç de totes les activitats ha estat més que positiu amb la participació de més de 1.300 persones, un èxit tant de participació com de valoració per part dels assistents. En aquest sentit, cal remarcar que en la majoria d’activitats s’ha completat l’aforament i que hi ha hagut un molt bon retorn dels visitants i a les xarxes socials.

El programa d’activitats ha comptat amb la participació de l’Àrea de Museus i Monuments, els Comuns, l’Àrea de Recerca + Innovació, el Departament de Participació Ciutadana, les editorials Anem i Aloma, Molines Patrimonis, els veïns del Quart de Sornàs i l’ONCA, Regirarocs, Velles Cases Andorranes, així com altres col·laboradors i voluntaris. El lema de les Jornades Europees de Patrimoni 2022 ha estat ‘Patrimoni sostenible’, una consigna que ha orientat un programa pensat per a tots els públics.

El programa ha inclòs visites especialitzades amb l’acompanyament dels tècnics en patrimoni. En la visita a Sant Vicenç d’Enclar, els assistents van prendre consciència de la meticulositat i el rigor necessaris per a restaurar el patrimoni; la passejada a la Roureda de la Margineda va despertar la curiositat dels visitants per la història del país i les visites als Orris d’Encamp i la Vall de Sorteny van permetre fer una altra mirada al paisatge, identificant manifestacions de l’ocupació humana en alta muntanya.

Durant la setmana també es van presentar dues publicacions estretament vinculades al patrimoni, al seu coneixement i protecció: Homes i dones de Canillo, als auficis, de Robert Lizarte, i Moles i molins fariners d’Andorra, de Francina Pons Pifarré. Així mateix, s’ha promogut la descoberta d’algunes esglésies poc visitades, s’han fet visites gratuïtes i guiades al patrimoni i s’han ofert tallers i altres activitats als museus.

La visita al centre emissor de l’antiga Ràdio Andorra a Encamp va ser el darrer acte programat d’aquestes jornades, acompanyant als tècnics de patrimoni hi van assistir fills d’antics treballadors i més de cinquanta persones. Aquesta darrera activitat va consistir en redescobrir els recents restaurats emissors, els que van popularitzar el nom d’Andorra molt més enllà de les seves fronteres amb el famós “Aquí Radio Andorra. Emisora del Principado de Andorra”.

A causa de la meteorologia, les visites al Roc de les Bruixes i a la Farga del Madriu s’han hagut d’ajornar, la primera per al divendres dia 30 de setembre i la segona per al dissabte dia 1 d’octubre. Per tant, encara queda una oportunitat per a conèixer i descobrir aquest patrimoni de la mà dels arqueòlegs i historiadors.

Recordar que fins al dia 14 d’octubre encara està activa la consulta ciutadana per a votar el proper bé cultural a restaurar, mitjançant el formulari accessible al web del Departament de participació ciutadana www.visc.ad.