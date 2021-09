Conduir amb ulls al clatell

A partir de 2022 serà obligatori que tots els cotxes que surtin de fàbrica incorporin diversos assistents electrònics que tenen com a objectiu augmentar la seguretat, tant dels ocupants del vehicle com dels altres usuaris de la via. La norma, que prové de la Unió Europea, vol aconseguir reduir a zero les morts per sinistres de circulació.

El sistema de càmera amb detecció de trànsit creuat és un dels nous sistemes que seran obligatoris. Es tracta d’una tecnologia que ja està sent utilitzada en molts vehicles i que, gràcies a una càmera posterior, ajuda al conductor a maniobrar marxa enrere. Aquest dispositiu s’activa automàticament en inserir la marxa enrere, o de manera manual prement un botó en el quadre d’instruments.

El seu major avantatge resideix en què es pot veure directament a través de la pantalla qualsevol element que pogués interferir en la marxa enrere.

El sistema de càmera amb detecció de trànsit creuat també va associat al sistema de detecció de punts cecs, que emet una imatge virtual zenital en la pantalla del quadre de comandament. En detectar perill, s’activa un avís visual, i si el conductor no reacciona, el mateix sistema actua sobre els frens.

Gràcies a la incorporació d’aquesta tecnologia, es podran evitar els incidents provocats per la falta de visibilitat, les col·lisions en moure el vehicle marxa enrere, aparcant, i els atropellaments.

Per circulaseguro.com / Tot Sant Cugat