‘Megalopolis’, de Francis Ford Coppola

Arriba als cinemes ‘Megalopolis’ del veterà cineasta Francis Ford Coppola després de competir al passat Festival de Cinema de Canes. Es tracta d’un projecte personal, escrit per ell mateix, i que li ha comportat molts esforços i una gran despesa de diners aquests últims anys per a poder dur-lo a terme. El cineasta nord-americà, guanyador de 6 Oscar, pare de la nissaga ‘El Padrino’ dels anys setanta i director de films inoblidables com ‘Apocalypse Now’ (1979) o ‘Drácula de Bram Stoker’ (1992), ha dut a terme una anacrònica, temerària i lliure faula futurista que repensa un futur utòpic en el marc d’un gènere inusual en ell com és el de la ciència-ficció. ‘Megalopolis’ gaudeix d’una preciosa empremta fantàstica i una atractiva textura cromàtica per a acompanyar una descompensada, simpàtica i, a estones, grotesca sàtira del poder i l’ambició.

Una agosarada i ambiciosa fantasia que ens mereix tot el respecte i que evoca per moments un clàssic poc conegut del gènere d’anticipació com és ‘La vida futura/Things to Come’ (1934, William Cameron Menzies), adaptació d’una història de l’escriptor de literatura especulativa britànica H. G. Wells. El protagonista principal és César Catilina (Adam Driver), arquitecte urbà que vol redissenyar la ciutat de Nova York esdevinguda ara una Nova Roma. César, talent carismàtic visionari, qui té el poder d’aturar el temps, ha perdut la dona de qui encara està enamorat mentre surt amb una amant Wow Platinum (Aubrey Plaza), una ambiciosa periodista.

César acaba finalment enamorat de Julia Cicero (Nathaniel Emmanuel) la filla de l’alcalde conservador de la ciutat, Franklyn Cicero (Giancarlo Esposito), un dels seus principals rivals. En aquest repartiment, César té un majordom, Fundi Romaine (Lawrence Fishburne), que actua una mica com a narrador en alguns moments, mentre altres personatges d’aquesta fira de les vanitats son l’excèntric conspirador Clodio Pulcher (Shia Labeouf), fill d’un dels poderosos de la ciutat, Hamilton Crassus (Jon Voight), que al final es compromet amb la trepa amant de César, Wow Platinum. L’extens repartiment es completa amb actors com Jason Schwartzman, Dustin Hoffman, Kathryn Hunter o Talia Share.