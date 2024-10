Jardineria en temps de sequera. Solucions efectives

Un jardí que requereix poca aigua per al seu manteniment (AMIC)

En temps de sequera, és fonamental adaptar les estratègies de jardineria per a conservar l’aigua i mantenir l’espai bonic i agradable. És cert que la situació ha millorat una mica enguany, però els símptomes provocats per la sequera al llarg dels anys resulten ben perceptibles en l’actualitat. Aquí tens algunes solucions pràctiques per a aconseguir un jardí bonic i sostenible:

Gespa artificial: Instal·lar gespa artificial és una alternativa eficaç per a reduir el consum d’aigua. Ofereix un aspecte verd durant tot l’any sense necessitat de regar, cosa que ajuda a minimitzar l’impacte ambiental.

Grama: Emprar varietats de grama resistents a la sequera pot ser una bona opció. Aquest tipus de grama requereix menys aigua i és capaç de suportar condicions més extremes sense perdre el seu aspecte atractiu.

Graveta decorativa: La graveta decorativa és ideal per a cobrir zones de jardí que no necessiten ser regades. A més de ser estètica, ajuda a reduir l’evaporació d’aigua i controla l’erosió del sòl.

Pedres: Les pedres són útils per a crear camins o espais decoratius. També poden actuar com a elements que retenen la humitat del sòl al voltant de les plantes, reduint la necessitat de regar freqüentment.

Sistemes de captació d’aigua pluvial: Instal·lar sistemes per a captar l’aigua de pluja és una manera efectiva de recollir i emmagatzemar aigua per a l’ús posterior. Aquesta aigua pot ser utilitzada per a regar les plantes, minimitzant l’ús d’aigua potable.

Adoptar aquestes solucions no només ajuda a gestionar millor l’aigua, sinó que també contribueix a mantenir un jardí atractiu i saludable durant els períodes de sequera.





