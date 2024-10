En quin ordre m’aplico els cosmètics facials?

Una dona cuidant el seu cutis (Belleza Activa)

Existeixen molts dubtes sobre quin és l’ordre correcte a l’hora d’aplicar els productes de tractament facial, què s’aplica abans, el contorn d’ulls o el sèrum? S’ha d’utilitzar el protector solar abans o després de la crema de dia?, cada quant temps haig d’exfoliar-me o aplicar la màscara? Resolem tots els teus dubtes sobre el ritual de bellesa diari i setmanal.

Netejadors, cremes, sèrums, fotoprotectors, pílings, màscares… L’ordre dels factors altera el resultat? Encara que aplicar-los en diferent ordre no influeix negativament sobre la nostra pell, el correcte ús dels productes cosmètics és fonamental per a aconseguir millors resultats i majors beneficis sobre la nostra pell.





Ordre d’aplicació dels cosmètics facials

Quins són els passos que no hem d’oblidar en la nostra rutina de bellesa diària tant pel dia com a la nit?

1- Neteja de la pell, “sense neteja no hi ha bellesa”. Aquest és, potser, el pas més important de tots a l’hora d’aconseguir una pell neta, sense imperfeccions i lliure d’impureses. Imprescindible una bona netejadora, capaç d’eliminar totes les impureses i aconseguir que s’absorbeixin tots els principis actius que aplicarem a continuació. Valora si vols fer una doble neteja, segons els experts és la més recomanable.

2- Tonificació del rostre, tret que utilitzis una aigua micel·lar, que el porta incorporat. Aquest pas és imprescindible, tant si utilitzes una llet, una mousse o un sabó facial.

3- Sèrum facial. Encara que fa molts anys que utilitzem aquest producte, moltes persones encara es pregunten per a què serveix i quan s’aplica. Un sèrum facial és un sèrum ric en principis actius concentrats que tenen una alta capacitat de penetració i que ajuda a potenciar el tractament que aplicarem a continuació. Els sèrums mai han d’aplicar-se sols, sempre cal complementar-los amb el ritual de bellesa habitual.

4- Contorn d’ulls. Hi ha els qui advoquen per utilitzar-ho abans del sèrum, perquè se suposa que aquest últim no s’hauria d’utilitzar en l’àrea periocular. La pell d’aquesta zona, una de les més sensibles i delicades del cos, és una de les quals més cures requereixen. A partir dels vint-i-cinc anys el col·lagen i l’elastina comencen a degradar-se, per la qual cosa la nostra pell comença a presentar els primers signes de l’edat. A més, el múscul orbicular de l’àrea del contorn dels ulls realitza una mitjana de més de 10.000 parpellejos al dia, provocant una aparició prematura de línies d’expressió. Si a això li afegim la poca irrigació i desintoxicació de la zona, explica l’aparició de les ulleres, bosses i arrugues.

5- Tractament habitual, que serà triat en funció del nostre tipus de pell i edat. Aquest serà un pas clau per a combatre tots els signes d’envelliment i mantenir un aspecte sa, ja que la nostra pell no té les mateixes necessitats als 25 que als 40 anys.

6- Protecció solar. L’exposició excessiva a les radiacions ultraviolades pot causar lesions com a arrugues, envelliment prematur, taques, cremades, al·lèrgies… El millor aliat per a combatre tots els símptomes negatius del sol és el factor de protecció. Molt important no oblidar utilitzar-lo a l’hivern, ja que, encara que els raigs solars incideixen menys, el mal acumulatiu es continua produint. És important protegir la pell i utilitzar un factor adequat al nostre fototip, sense oblidar que cal reposar el factor de protecció cada dues hores i mitja sempre que existeixi exposició.

7- Maquillatge. Després de la protecció solar, ja pots procedir al maquillatge facial. Molts fons de maquillatge estan formulats amb SPF. Si és el cas, pots evitar utilitzar la protecció solar prèvia.





Quines accions o tractaments no han de faltar en les nostres cures setmanals?

Una o dues vegades a la setmana és important realitzar un tractament molt més profund que ens ajudi a regenerar la nostra pell, reparar-la i netejar-la en profunditat, per a això hem de realitzar una exfoliació i posteriorment aplicar una màscara que hidrati i repari tota la nostra epidermis





