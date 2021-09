El PIB creix un 25% el segon trimestre de l’any

El producte interior brut (PIB) ha experimentat un creixement real del 25% el segon trimestre de l’any, respecte al mateix període de l’any anterior. Tal com assenyalen des del departament d’Estadística del Govern, aquest augment ve marcat per l’alleugeriment de les mesures restrictives que havien estat adoptades per la Covid-19 i la recuperació de la mobilitat amb els països veïns.

Així, en el segon trimestre de l’any tots els sectors tornen a experimentar taxes de creixement positives. En conseqüència, l’economia andorrana, comença a assolir un creixement positiu. Si es compara amb les economies de l’entorn, l’economia andorrana se situa per sobre de l’espanyola (19,8%), de la francesa (18,7%) i de la variació de la Unió Europea (13,8%).

L’evolució del PIB d’Andorra ve molt marcada per la dinàmica dels serveis, atès que aquest sector ha suposat més del 80% del PIB en els darrers anys. En el segon trimestre del 2021, aquest àmbit d’activitat econòmica ha experimentat un creixement del 22,6%. El sector de la construcció torna a una dinàmica molt positiva, superant les variacions que havia experimentat l’any 2019, fins a arribar al 55,3% en el segon trimestre del 2021. Pel que fa a la indústria, també torna a experimentar una variació positiva en aquest període fins a arribar a una taxa de variació del 12,4%.