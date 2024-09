Medi Ambient amplia i millora el portal web amb informació centralitzada i àgil sobre les zones de caça i pesca

Portal web millorat amb més informació sobre caça i pesca (SFGA)

La convivència entre les persones que practiquen la caça o la pesca i les persones que van a la muntanya és quelcom que cal tenir en compte i reforçar. És per aquest motiu que el Govern, a través del Ministeri de Medi Ambient, ja va impulsar l’any passat una primera versió d’una nova eina digital per a donar informació sobre les zones de la muntanya on es podia caçar i aquelles restringides a l’activitat humana. Ara, aquest portal web fa un pas més i amplia la informació disponible amb una nova versió actualitzada que incorpora informació relacionada amb la pesca.

El geoportal compta amb un mapa interactiu sobre la caça (el ja existent l’any passat) i s’amplia també amb un mapa d’Andorra on es localitzen totes les zones on es permet o prohibeix l’activitat de la pesca. Així mateix, la nova web també disposa d’informació addicional en matèria de caça i pesca a més d’un enllaç a la Seu Electrònica per a efectuar els tràmits vinculats amb aquestes activitats i també per a poder obtenir llicències turístiques.

L’objectiu és, per una banda, informar i ajudar a les persones caçadores i pescadores perquè es puguin ubicar sobre el terreny en relació a les zones on es permet o prohibeix l’activitat de forma àgil i ràpida. Per l’altra, s’ofereix més seguretat a les persones que volen anar a la muntanya en època de caça o pesca. A més, el mapa també aporta informació de la situació dels refugis de muntanya i dels principals camins. El nou mapa es fa públic pocs dies abans de l’inici de la setmana de caça l’isard, que se celebrarà del 15 al 22 de setembre.

Aquesta nova versió es preveu poder actualitzar per a facilitar el canal a través del qual la persona podrà informar al Ministeri de les captures efectuades. Així mateix, també s’habilitarà un espai personal dins de la web perquè els usuaris puguin consultar el seu històric de captures.