Demòcrates celebrarà el seu congrés ordinari el 27 de novembre

Reunió de l’Executiva aquest dimecres (Demòcrates)

Demòcrates ha celebrat aquest dimecres al vespre la primera Executiva del nou curs polític, la qual ha estat nombrosa ja que ha comptat amb més d’una vintena de membres presents. Durant la reunió s’ha acordat que el proper congrés ordinari, que el partit celebra anualment tal com marquen els seus estatuts, tindrà lloc el dimecres, 27 de novembre.

Com a partit majoritari, l’Executiva ha reprès l’activitat amb la responsabilitat de tractar i valorar els grans temes que marcaran aquest nou curs polític, com és el cas de la llei sobre el creixement sostenible i el dret a l’habitatge, el referèndum sobre l’Acord d’associació amb la Unió Europea i el proper nomenament del bisbe coadjutor, el 21 de setembre, Josep-Lluís Serrano Pentinat. També s’ha fet repàs de l’actualitat parlamentària i comunal.

Així mateix, durant la reunió s’ha acordat que, en el marc de la represa de l’activitat del partit després del període estival, els principals càrrecs de l’Executiva (encapçalats pel seu president, Xavier Espot), mantindran les properes setmanes reunions específiques amb els set comitès parroquials, per a arribar a tots els militants de Demòcrates, a la vegada que copsar in situ les seves valoracions i inquietuds sobre l’acció, tant de Govern com del Grup Parlamentari, per als propers anys de legislatura.