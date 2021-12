Martínez Benazet reconeix que treure la mascareta a les escoles va ser una mala mesura

El titular de Salut ha recordat que els contagis de la Covid-19 entre els infants fins a 14 anys són els que més s’han enfilat. En el seu moment es va valorar si havien d’anar sense mascareta “perquè es poguessin veure la cara i l’expressió facial, que és molt important, o portar-la per anar més segurs”. “Finalment l’hem hagut de posar, però en tot cas es va fer per millorar la qualitat de vida i educativa dels infants”.

S’espera començar a vacunar els infants al febrer, en funció de l’arribada de vacunes, però el ministre ha insistit que la vaccinació no serà obligatòria.

A més, ha anunciat que s’està estudiant un emplaçament fix on traslladar el dispositiu de vacunació de l’antiga plaça de braus que permeti vacunar la població massivament. Ara bé, ha recordat que “els centres d’atenció primària no són suficients per a la vacuna Covid perquè té unes característiques específiques que fragilitzen molt i no es pot transportar de qualsevol manera”. Tampoc el dispositiu a l’hospital és suficient.

També s’ampliarà la capacitat diagnòstica posant un stop–lab a cada parròquia, en un moment en què es registra una mitjana de 200 contagis diaris. La meitat, a pacients que no estan vacunats i sovint són persones sanes.

Hi ha prop del 82% de la població més gran de 16 anys vacunada amb una dosi i gairebé un 80% amb la pauta completa, mentre se segueixen subministrant terceres dosis.

Encara no s’ha detectat cap cas amb la variant Òmicron, tot i que s’insta la població a vacunar-se per estar protegit en cas que arribi.