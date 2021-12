Els escolars d’Ordino mostren preocupació pel medi ambient amb les propostes al Consell d’Infants

Les escoles, andorrana i francesa, han estat protagonistes al Consell d’Infants celebrat aquest dimarts a Ordino, de forma telemàtica, amb presència dels cònsols i d’Unicef, que s’ha interessat per la trobada amb els infants. Els dos sistemes han coincidit a mostrar la seva preocupació pel medi ambient amb propostes diverses.

La recollida de brossa, la neteja dels boscos i carrers i la creació d’unes bosses de tela reutilitzables amb logotip propi han estat les principals propostes de l’Escola Andorrana, que recollien les inquietuds dels alumnes de primer, segon i tercer cicle. L’Escola Francesa ha demanat seguir amb les xerrades sobre la Reserva de la Biosfera i ampliar els hotels d’insectes, amb l’assessorament de l’aula taller que va idear el projecte. Així mateix, ha tornat a sortir la necessitat d’intercanviar coneixement i experiència amb la gent gran de la parròquia amb temes com el reciclatge i el canvi climàtic. Per últim, l’Escola francesa ha llençat la idea de crear un passaport eco ciutadà per promoure les accions sostenibles per a la comunitat.

Els cònsols han felicitat els alumnes i han valorat molt positivament totes les idees presentades. De manera expressa, han suggerit la coordinació entre els dos sistemes per tirar endavant alguna de les accions conjuntament, com la brigada de neteja.