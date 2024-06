Martin Comamala, “Cuiner de l’any 2023” a Catalunya, oferirà un únic sopar a vuit mans a Can Manel

El xef Martin Comamala al seu restaurant (cedida)

Martin Comamala, distingit com a “Cuiner de l’any 2023” al prestigiós Gastronomic Forum Festival de Barcelona, oferirà un únic sopar a Andorra el pròxim dilluns, 10 de juny. La cita serà al restaurant Can Manel i la proposta consisteix en un menú degustació a vuit mans en el qual també cuinaran Carles Flinch de Can Manel, i Cristian Sansa i Marcos Montagut del restaurant Kanvium d’Andorra la Vella. Només hi ha 50 places disponibles que es poden reservar a Can Manel.

Martin Comamala és el xef del restaurant 539 Plats Forts de Puigcerdà, una proposta que ha aixecat l’admiració del sector gastronòmic català per la seva singularitat. Al seu restaurant, Comamala ofereix un servei per a només 12 comensals i ell sol s’encarrega de totes les tasques, agafar les comandes, servir, fer les explicacions pertinents, i evidentment també de cuinar. La seva proposta inclou preparacions molt personals i treballades fora de l’habitual amb un gran respecte pel producte.

El menú de sopar a Can Manel constarà de 8 passis, amb 2 aperitius, dos entrants, dos plats principals.

Aquest sopar, que només es podrà gaudir una única nit, respon a la voluntat d’un col·lectiu de restauradors del país de dinamitzar el sector amb esdeveniments compartits amb professionals de locals andorrans i convidats de fora, que generin interacció entre els cuiners, i també ofereixin experiències úniques als comensals que reforcin el posicionament de la gastronomia andorrana.