Els pagesos catalans obren l’accés amb Andorra, però amb una amenaça de futur

Tractors adreçant-se cap a la Seu després d’obrir el pas al trànsit cap Andorra (Fòrum.ad)

No hi ha hagut sorpreses i, tal com havia anunciat Revolta Pagesa, a les deu en punt del matí d’aquest dimarts s’ha aixecat el tall a l’N-145, el qual bloquejava l’accés al Principat des de la Seu d’Urgell. Els tractors han tornat als seus llocs d’origen arreu de Catalunya, mentre que una llarga cua de vehicles acumulada durant aquestes 24 hores de bloqueig ha començat a circular en direcció a Andorra.

D’aquesta manera, ja se circula amb normalitat entre Andorra i la Seu, un cop aixecat el tall que interrompia el trànsit des de dilluns a les deu del matí. Ha durat tot just 24 hores. Revolta Pagesa qualifica d'”èxit” l’acció. Alerta que, si en uns mesos no s’escolten les seves demandes, es plantejaran realitzar talls que, llavors, serien indefinits i que afectarien, de nou, el pas fronterer amb Andorra.