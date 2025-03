Puig es queda sense competir a Sella Nevea pel mal temps

L’esquiador andorrà, Roger Puig (FAE)

La Copa del Món de velocitat de Sella Nevea (Itàlia) estava prevista per a aquesta setmana, però el mal temps ha obligat a cancel·lar la totalitat de les curses. L’equip andorrà, amb l’esquiador de para alpí, Roger Puig, s’ha vist obligat a tornar sense poder competir ni als descensos ni als supergegants que hi havia programats per a aquests dies a l’estació italiana.

Ara, però, l’equip del Principat posa l’objectiu a la pròxima cita de la Copa del Món, a Veysonnaz. A l’estació suïssa, Roger Puig, només competirà a l’eslàlom. Per tant, correrà els pròxims dies 24 i 25 de març.