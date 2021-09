Marín presenta la nova Comissió Operativa de Participació Ciutadana

La ministra d’Administracions Públiques i Participació Ciutadana, Trini Marín, ha presentat aquest dimarts la nova Comissió Operativa de Participació Ciutadana, un òrgan interministerial que ha d’esdevenir l’eina del Govern per promoure la participació ciutadana des d’una vessant transversal en l’elaboració de les polítiques públiques.

L’Executiu va aprovar el decret de creació de la comissió –en la sessió del Consell de Ministres de la setmana passada– amb l’objectiu de valorar, de manera conjunta entre tots els ministeris, els programes, projectes i serveis públics susceptibles de ser treballats sota el punt de vista de la participació ciutadana.

Alhora, aquest fòrum servirà per elaborar les propostes de millora necessàries per al bon funcionament dels processos i els espais participatius de l’Administració, implementant un nou paradigma de treball en el procés d’elaboració de polítiques públiques. En aquest sentit, Marín ha destacat que la comissió contribuirà a garantir la coordinació i la transparència dels processos de participació ciutadana duts a terme a l’Administració. En definitiva, la missió del nou òrgan, tal com ha remarcat, és promoure la cultura participativa.

Precisament, Marín ha destacat que la comissió estarà formada pel ministre competent en matèria de participació ciutadana, que n’exerceix la presidència, un representant de cada ministeri i l’equip del Departament de Participació Ciutadana. A més, amb la voluntat d’implicar directament a la ciutadania, hi podran formar part dos representants de la ciutadania no organitzada, que donaran una perspectiva ciutadana als assumptes que es tractin. Aquestes dues persones representaran a la Visura Ciutadana, un òrgan que s’està treballant actualment.

Alhora, la Comissió Operativa de Participació Ciutadana –que es reunirà amb caràcter ordinari un mínim de dos cops a l’any– pot sol·licitar l’assistència específica de persones externes quan es consideri convenient per a la informació i el bon desenvolupament dels continguts tractats.