Maria Ubach participa en la celebració del Dia d’Andorra a Portugal

La ministra d’Afers Exteriors, Maria Ubach, s’ha desplaçat a Lisboa amb motiu de la celebració del Dia Nacional d’Andorra a Lisboa. Durant la seva estada a Lisboa s’ha trobat amb el seu homòleg portuguès, João Gomes Cravinho, així com amb el secretari executiu de la Comunitat de Països de Llengua Portuguesa (CPLP), Zacarias da Costa. Al vespre, assistirà al recital poètic, organitzat per l’Ambaixada de Portugal a Andorra, protagonitzat per Lluís Cartes acompanyat pels músics Oriol Vilella i Albert Freixas.

La jornada de treball de la ministra Maria Ubach s’ha iniciat amb la trobada mantinguda amb el secretari executiu de la Comunitat de Països de Llengua Portuguesa, Zacarias da Costa, amb el qual ha tractat aspectes relacionats amb la participació dels països observadors associats a la CPLP i les accions que aquest organisme està duent a terme en l’àmbit cultural i de promoció i difusió de la llengua portuguesa. Ambdós han acordat impulsar la cooperació i s’han instat a explorar possibles projectes i iniciatives de divulgació cultural.

Andorra és membre observador associat de la Comunitat de Països de Llengua Portuguesa des del juliol de 2018 i, com a membre observador, va reafirmar el seu compromís en la cooperació per a la promoció de la cultura dels països lusòfons i de la llengua portuguesa.

Maria Ubach s’ha reunit amb el ministre d’Afers Exteriors, João Gomes Cravinho, amb qui ha repassat els diversos àmbits de cooperació, dels acords i convenis en curs. Durant la trobada, han celebrat la imminent obertura del Consolat general portuguès a Andorra, prevista per a principis del 2023. Ubach ha explicat al ministre portuguès l’estat de les negociacions per a l’Acord d’associació amb la UE i el calendari previst per als pròxims mesos. També han tractat l’avançament en la cooperació en l’àmbit educatiu, així com aspectes de col·laboració a escala econòmica i mediambiental. Ubach i Cravinho han compartit l’actualitat socioeconòmica global i les repercussions del conflicte bèl·lic a Ucraïna.

Aquest vespre de dilluns, està prevista la celebració d’un esdeveniment cultural, amb motiu de la celebració del Dia d’Andorra a Portugal, organitzat per l’Ambaixada d’Andorra, protagonitzat pel cantautor Lluís Cartes, que acompanyat pels músics Oriol Vilella i Albert Freixas, oferirà un recital de poemes de poetes de llengua catalana, francesa, castellana, anglesa i portuguesa inclosos en el seu projecte “Poetes”.

A l’acte han estat convidats diferents autoritats del Govern de Portugal, el cos diplomàtic acreditat a aquest país, així com representants d’institucions i associacions culturals portugueses.