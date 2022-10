La Policia deté cinc persones per furtar perfums i tabac en establiments de l’eix comercial

La Policia ha detingut aquest cap de setmana cinc homes per diversos furts de mercaderies en establiments de l’eix comercial d’Andorra la Vella i Escaldes-Engordany. Va ser un sergent major fora de servei qui dissabte al migdia va detectar els moviments sospitosos dels individus, que formen part d’un grup organitzat, i va avisar el responsable de patrulles per a fer-ne el seguiment.

Els homes portaven un model de bosses de tipus bandolera que els delinqüents acostumen a folrar per la part interior amb paper d’alumini. Es dividien en dos grups, entraven i sortien de comerços, i es trobaven de tant en tant al carrer per a anar-se canviant de roba i complements totalment o parcial per tal que fos més difícil identificar-los. En el moment en què els agents van tenir tot el grup localitzat al costat dels seus vehicles, es va procedir a controlar els cinc individus.

Se’ls va trobar 55 perfums, 45 paquets de tabac, jaquetes i bosses folrades amb paper d’alumini, així com estris que se solen fer servir per a cometre furts de mercaderies, com tallaungles, alicates i imants per a treure les alarmes als productes. El material sostret té un valor superior als 3.200 euros.

Els delinqüents, amb nombrosos antecedents, van arribar a Andorra pel Pas de la Casa. Aquests grups acostumen a entrar i sortir del país el mateix dia i el seu modus operandi, així com les eines que utilitzen, està molt estudiat.