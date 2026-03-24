Jocs en català: “Match!”

El joc ens acosta als altres. Jugar permet passar estones disteses i divertides amb la família i també amb els amics. Jugar afavoreix la socialització, fomenta el diàleg i enforteix les relacions entre les persones. Un bon joc no entén d’edats, és un bon instrument per a crear vincles intergeneracionals. Per a aquesta setmana el joc que proposem és: “Match!”.
Joc de taula, del gènere familiar que consisteix en aparellar cartes segons el seu valor numèric o el seu color. Amb “Match!” cal aconseguir la puntuació més gran possible amb les que no combinen. Una partida pot durar sobre els 15 minuts i hi poden prendre part de 2 a 6 jugadors. Aquest joc està recomanat a partir dels 8 anys. “Match!” està fabricat per la firma Devir i es va començar a comercialitzar al juliol de 2025.
