Marc Solsona (Speed Car) mostra la seva progressió a Gironella

El Jove Pilot de l’Automòbil Club d’Andorra (ACA), Marc Solsona, va completar l’edició 2021 de la mítica Pujada Gironella-Casserres, en la segona plaça entre els CM i a tan sols 5 dècimes del podi absolut d’una prova que, després de deu anys sense disputar-se (en el 2010 es va celebrar per última vegada), vol recuperar, de la mà dels membres de l’Escuderia Berguedà, l’alt nivell competitiu que va tenir a la fi de la dècada dels 70 i els 80.

La representació andorrana en aquesta XXXII Pujada Gironella-Casserres la van completar dos veterans de l’especialitat i alhora exguanyadors de la prova. Gerard de la Casa (Ford Fiesta ST) no va voler perdre’s l’edició 2021 d’una prova que va guanyar el 1998. En aquesta ocasió, en plena recuperació de la seva lesió de canell, va ocupar la tercera plaça del podi de Turismes.

Joan Vinyes (BMW 528) va aprofitar el cap de setmana lliure en la seva atapeïda agenda per a acudir a Gironella i participar “mode-exhibició”, al volant del seu BMW 528, en una pujada en la qual va ser el més ràpid en els anys 1992 i 1993.

Comentar que la prova de l’Escuderia Berguedà sempre ha tingut una gran participació de pilots de l’Automòbil Club d’Andorra. A part dels esmentats, Gerard de la Casa i Joan Vinyes, cal destacar que Joan Vinyes (pare), 6 vegades guanyador, és el pilot amb més triomfs a la prova, mentre que Ferràn Urteu (R/5 GT Turbo) es va emportar la victòria l’any 1991.

En l’edició 2021, el guanyador absolut va ser un pilot resident a Andorra, en concret Jordi Gaig, que va imposar la potència del seu Porsche 911 GT3 R), al Demon Car CM R2 pilotat per Eduald Carbonell. Jordi Enjuanes al volant del fórmula Van Diemen FR95, va aconseguir la tercera plaça de la classificació absoluta.

Molts van ser els aficionats que van desafiar la intensa calor i van presenciar in-situ el retorn de la competició en la Pujada Gironella-Casserres. Les previsions de pluja no es van complir en l’escenari de la prova i la calor, a mesura que avançava la jornada, es va fer molt dur de suportar-la.

Opinions dels protagonistes

Marc Solsona (Speed Car). El jove pilot de l’ACA Esport en la seva primera temporada en el món de la competició, continua mostrant una progressió constant que l’està portant a marcar cronos que li permeten estar cada vegada més prop dels millors. Aquest era el comentari que feia abans de la cerimònia de lliurament de trofeus: “Tot ha anat molt bé, cada vegada em trobo més còmode al volant Speed Car i faig tot el possible per portar a la pràctica tots els consells que rebo sobre el pilotatge del cotxe. Aprofitar tota la carretera per a les traçades, apurar les frenades… En fi factors importants que queden reflectits en els cronos. A més afegia: Quant al resultat final la veritat és que … Quedar a 5 dècimes del podi absolut et deixa un sabor agredolç. De tota manera és cert que el més important és continuar treballant per a millorar i mai oblidar que estic en una temporada d’aprenentatge”.

Gerard de la Casa (Ford Fiesta ST). Després de gairebé quatre mesos lesionat, per fi es va situar en el backet del Fiesta ST. Les sensacions van ser bones, però: “Encara queda camí per recórrer. El canell ha respost bé, però en general la falta de confiança és important, això només ho podem recuperar a competint i anar treballant per a deixar una mecànica, que corre molt, com a nosaltres ens agrada. Quant al resultat final de la pujada ens va comentar: Podem dir que hem fet podi entre els turismes, darrere dels Porsche, fins aquí pot ser correcte. El que no està d’acord amb el que volem són els cronos marcats, sens dubte, cal millorar molt”.

Joan Vinyes (BMW 528). Sens dubte el cap de setmana de “competició” de Vinyes ha estat molt diferent del que està acostumat. En disputar la pujada amb un vehicle de la categoria Legend no ha hagut de preocupar-se per la classificació ni dels cronos marcats, així ho resumia: “Sens dubte és una situació molt diferent. De tota manera l’objectiu era passar-ho bé i atendre la petició del president de l’Escuderia Berguedà, amic dels meus pares, i l’hem aconseguit. El BMW 528, una mecànica de fa quaranta anys, crec que és amb l’últim cotxe amb el qual el meu pare va participar en la pujada, avui ha funcionat de manera impecable. Com deia un cap de setmana diferent, també s’agraeix alliberar-te, de tant en tant, de la pressió de mirar temps i classificació, i poder dedicar-te només a gaudir de la prova”.

Una vegada finalitzat el lliurament de trofeus als guanyadors, pilots i organitzadors es van acomiadar fins a l’any vinent. Tots els presents donaven per fet que l’edició 2022, la Pujada Gironella-Casserres serà vàlida per al Campionat de Catalunya de l’especialitat i que, sense pressa, però sense pausa, la prova de l’Escuderia Berguedà torni a ser centre d’atenció habitual per a tots els aficionats.