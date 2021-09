Detingut després d’esbotzar la porta de casa la seva ex parella i agredir-la

El Cos de Policia ha procedit a la detenció de 14 persones durant aquesta darrera setmana (del 6 al 12 de setembre del 2021). Les detencions s’han dut a terme pels presumptes delictes contra la seguretat del trànsit (10) i altres delictes (4). D’aquestes últimes, tres són per presumptes maltractaments i agressions en l’àmbit domèstic. El primer d’aquests detinguts és un home de 42 anys, que va esbotzar la porta de casa la seva ex parella i la va agredir.

La detenció es va produir el 08/09/2021 a les 07:26 hores a Sant Julià de Lòria. Se li atribueixen els presumptes delictes contra la intimitat i la inviolabilitat del domicili, la integritat física i moral, l’honor i el patrimoni. La policia va ser requerida durant la matinada per una agressió en l’àmbit domèstic. Sobre lloc, els agents van determinar que l’interessat havia accedit il·lícitament a l’interior del domicili de la seva ex-parella -esbotzant la porta per entrar-hi-, l’havia agredit i seguidament havia marxat del lloc. Per l’exposat s’inicia una recerca per tal de localitzar l’interessat. Posteriorment, es requereix novament a la Policia, ja que l’interessat ha causat danys al mobiliari d’un local de restauració de la vila, controlant-lo i procedint a la seva detenció.

El 09/09/2021 a les 21:30 hores al Pas de la Casa, es deté un home de 58 anys, com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. Els agents de policia van ser requerits en un hotel de la vila, ja que un home havia faltat al respecte i havia agredit a la seva dona.

El 12/09/2021 a les 07:44 hores a Andorra la Vella, es va detenir un home de 34 anys, també com a presumpte autor d’un delicte contra la integritat física i moral en l’àmbit domèstic. La policia va ser requerida en un domicili per una discussió de parella, que posteriorment hauria derivat en una agressió per part del detingut envers la seva parella.

D’altra banda, el 10/09/2021 a les 08:20 hores a Escaldes-Engordany, una dona de 35 anys, com a presumpta autora d’un delicte contra el tràfic jurídic -falsificació de recepta mèdica-. Detenció de la interessada ja que va lliurar una recepta mèdica falsificada per tal d’adquirir medicaments en un establiment farmacèutic de la parròquia d’Escaldes-Engordany.

Delictes contra la seguretat del trànsit

Aquesta setmana s’han detingut 10 conductors com a presumptes autors de delictes contra la seguretat del trànsit. Dos d’ells han donat positiu a la prova de tòxics salivar, un després de patir un accident que va causar un ferit, i un altre en una parada rutinària. Els altres detinguts són per presentar taxes d’alcoholèmia d’entre 0,90 g/l i 1,94 g/l. La majoria van ser detinguts en controls rutinaris, excepte dos d’ells, que van patir accidents causant danys materials.