Marc Rossell: “Hem de conscienciar per un canvi d’hàbits en matèria de ciberseguretat”

Els ponents de la taula rodona sobre ciberseguretat (AR+I)

Una setantena d’encarregats de la seguretat de les dades de diverses empreses del país i de l’estranger, els CISO (Chief Information Security Officer), han assistit a la segona edició de la Jornada CISO organitzada per l’Agència Nacional de Seguretat, sota el paraigües d’Andorra Digital i la secretaria d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, i celebrada aquest divendres a Andorra a Vella.

“L’objectiu de la jornada CISO que celebrem avui és prevenir i informar a totes les entitats del país de les perspectives de ciberseguretat que hi ha a nivell europeu, perquè puguin millorar i ser més eficients”, ha iniciat la jornada el secretari d’Estat de Transformació Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell. “Cada cop patim més atacs i, aquests, cada cop són més sofisticats, per això les empreses han d’estar preparades. Cal una política d’empresa i d’organització. En aquest sentit el Govern ja ha aprovat les polítiques de ciberseguretat pertinents, i a partir d’aquí hem de conscienciar per a un canvi d’hàbits en aquesta matèria. Per tot això és tan important la jornada que celebrem avui”, ha afegit el dirigent.

Durant la inauguració de la jornada també ha intervingut el director del Programa de Transformació Digital, David Vicente, per a assenyalar que “tot el treball que s’està fent des del Govern i des d’Andorra Digital té una estructura i tenim marcats uns objectius en els quals la ciberseguretat hi juga un paper molt important”.

Durant la seva compareixença, Jordi Ubach, de l’Agència Nacional de Ciberseguretat, ha enumerat les deu tendències del sector per aquest 2024, entre les quals ha destacat la computació quàntica i l’impacte en la ciberseguretat. També ha explicat els nous serveis de l’Agència, com el que properament s’oferirà: un MISP federat amb accés per a les entitats o l’ampliació del servei de keywords i cibervigilància.

Les altres ponències han parlat de Zero Trust, de la visió estratègica per una cadena de subministrament segura, dels secrets del Cloud digital i del compliment normatiu DORA/NIS2. La jornada ha conclòs amb una taula rodona, a càrrec dels ponents, i una xarxa de treball a peu dret entre tots els assistents.