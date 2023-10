Malestar dels agents penitenciaris per les condicions laborals

El centre penitenciari de la Comella. Foto: Arxiu

Els agents penitenciaris denuncien unes condicions laborals precàries que impedeixen cobrir els edictes i retenir personal qualificat. Afecten també els mitjans tècnics en un context en què cada cop se’ls demanen més responsabilitats. Per això, exigeixen una reunió urgent amb la ministra de Justícia i Interior.

Els tres sindicats del cos han fet públic un comunicat conjunt per a denunciar una situació que consideren insostenible. Una de les causes són els greus problemes per a poder cobrir els edictes a causa sobretot d’unes condicions laborals poc atractives, un fet que també impedeix retenir personal qualificat. La situació s’agreujarà a curt termini, ja que durant el pròxim any i mig és previst que es jubilin cinc comandaments experimentats que seran difícils de substituir.





Tasques difícilment assumibles

També destaquen altres mancances; per exemple, recorden que recentment s’ha creat una nova àrea de salut mental que no compta amb una estructura adequada. Aquest fet comporta una càrrega addicional per als agents. En aquesta línia, veuen molt complicat assumir els trasllats de presoners, com darrerament s’està plantejant, ja que no disposen de suficient personal ni de prou mitjans tècnics. Els tres sindicats han demanat una reunió urgent amb la ministra de Justícia i Interior per a intentar corregir la situació, una trobada que es preveu per a la segona quinzena de novembre.