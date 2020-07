Malalties greus que afecten els ocells

Els ocells no sols tenen malalties que els afecten de manera interna. N’hi ha que es manifesten externament i que solen estar relacionades amb les seves plomes, que és la zona del cos on normalment es manifesten tots els símptomes. És el cas de les malalties de les quals parlarem avui en aquest article. És important estar atents a aquests símptomes, ja que alguns es deuen a malalties greus que requereixen atenció del veterinari de manera urgent.

Una d’aquestes malalties són els àcars de les plomes, relacionats amb el paràsit syrongophilus bicectinata. L’afecció es nota perquè les plomes en l’ocell cauen soles i, fins i tot, poden observar-se en elles algunes ferides. Això porta al fet que l’ocell en moltes ocasions tingui una aparença una miqueta malgirbada. Aquest problema no sols es localitza en les plomes de les ales, sinó també en altres zones del cos.

Una altra de les afeccions són els ectoparàsits, coneguts també com a àcars de la sang, que són bastant perillosos perquè poden arribar a provocar anèmia en l’ocell. Aquests àcars tenen la particularitat que ataquen a l’animal a la nit, accedint a la gàbia a través de la paret, per la qual cosa és convenient mantenir-lo allunyat el màxim possible d’aquestes zones.

Els ocells tampoc es deslliuren dels fongs, que els causen diverses malalties com la dermomicosis, relacionada amb el fong tricophiton o microsporum. Aquest microorganisme fa que apareguin com una espècie de taques blanques i de sorra en les plomes que, al mateix temps afavoreix que el plomatge caigui ràpidament.

L’aspergilosis també és un altre fong que els ataca i que sol aparèixer quan hi ha una excessiva humitat en un lloc que està molt tancat o bé per l’absència de vitamines. En general, aquest fong afecta l’ocell a través de les vies respiratòries. El seu principal símptoma és l’aparició de zones blanques en la part de la tràquea.

I, finalment, una altra malaltia és la calcificació de la pell. Aquesta patologia es deu a l’edat i els seus primers símptomes són l’aparició d’escates en la pell, associada a la dificultat per a caminar i moure’s.