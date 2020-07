No s’encenen els llums de fre?

Els llums de fre són importantissims, ja que són els encarregats d’indicar a la resta de conductors que reduïm la velocitat. Si no s’encenen, podríem sofrir un impacte, a més de poder ser sancionats i, per descomptat, no passar la ITV. Vegem quines són les causes més comunes per les quals fallen.

El punt més fàcil de revisar és el fusible dels llums de fre. En el manual d’usuari indica la ubicació de la caixa de fusibles i quin d’ells és el corresponent als llums de fre. Si no ho tens o no t’aclareixes, pots comprovar els fusibles un a un. Cal treure el fusible i comprovar si la resistència està partida. És la petita connexió que uneix les dues plaques metàl·liques, que es veu a través del plàstic transparent. Si no ho veus clar, pots usar un polímetre.

Si només és un dels llums que no funciona, segurament és una bombeta fosa. La dificultat per a substituir-la depèn del model i la marca del cotxe. Des del maleter s’accedeix als llums posteriors. En els cotxes actuals s’ha de desmuntar el pilot posterior, però pot ser que puguis arribar al portalàmpades, sense haver de desmuntar res. Tant en un cas o l’altre, hauràs de desmuntar el portalàmpades que està subjecte amb una pestanya o un cargol. Una vegada desmuntat, pots retirar la bombeta de la mateixa forma que les domèstiques.

Un altre problema és que el sensor o interruptor del pedal de fre falli. Si ens ajupim i mirem el pedaler, es veu l’interruptor, amb un polsador. La primera comprovació és veure si no està ben col·locat. L’interruptor ha d’estrènyer-se prou quan es trepitja el pedal de fre. Si no ho fa, ha d’ajustar-se.

Si aquest no és el problema, podem desmuntar el sensor fent-li mitja volta, desconnectant els cables i netejant els contactes perquè a vegades se soluciona el problema només amb això. Si encara no funciona, és recomanable comprovar-ho amb un polímetre. Si el polímetre no sona és que l’interruptor no va i el millor és reemplaçar-lo per un nou.

Si no són les bombetes, el fusible ni l’interruptor de fre, llavors és un defecte de la instal·lació elèctrica i per a això és més recomanable que portis el cotxe a reparar a un taller.

