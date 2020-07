L’UdA ofereix un programa Executive Education per saber prendre decisions en un entorn incert

La Universitat d’Andorra (UdA) i la UPF Barcelona School of Management han organitzat el nou programa Executive Education, titulat “Evidence-based Management. Saber per a decidir”, un cicle de seminaris intensius pensat perquè els participants adquireixin coneixements, eines i habilitats per a la presa de decisions i la gestió en un entorn caracteritzat per una gran incertesa, la innovació constant i el canvi disruptiu.

La programació, que es durà a terme entre els mesos de setembre i octubre del 2020 de manera presencial, compta amb una metodologia que es fonamenta en la transmissió del coneixement basat en evidències i en l’“aprendre fent”. Els seminaris tenen una durada d’un dia i ofereixen una formació especialitzada i intensiva que combina la solidesa acadèmica universitària amb l’orientació pràctica, estratègica i multidisciplinària.

El contingut dels seminaris girarà al voltant de temàtiques relacionades amb les finances, la comptabilitat, les inversions i en les oportunitats que generen noves tendències com les criptomonedes. Van dirigits principalment a professionals que ocupen càrrecs executius, direccions financeres, de banca o d’assegurances.

S’ofereixen els seminaris següents: