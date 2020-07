Caldea avança l’obertura d’Inúu al 18 de juliol

Caldea avança l’obertura d’Inúu, el seu espai només per a adults, al pròxim 18 de juliol. L’obertura d’aquest espai estava prevista inicialment per l’1 d’agost.

La companyia, i preveient un increment del nombre de reserves a partir de la segona meitat del mes de juliol, ha decidit reobrir aquest spa i recuperar a pràcticament tot el personal que es trobava en situació de suspensió temporal del contracte de treball.

L’aforament d’Inúu quedarà reduït de la capacitat total per garantir la distància d’1,5 metres entre grups de visitants. D’altra banda, s’intensificarà la higiene i desinfecció de totes les instal·lacions, es tractaran les aigües amb desinfectants d’alt espectre validats per l’OMS i es fixaran unes noves normes d’higiene com ara la dutxa obligatòria per oferir una experiència wellness completa però en un entorn segur.

Els clients d’Inúu també podran gaudir de la nova llacuna panoràmica ja que l’entrada inclou l’accés lliure al Temolúdic.

Likids, l’spa d’accés exclusiu per a infants romandrà tancat temporalment.