El PS pregunta a Govern per què impedeix obrir fins a les 3 de la matinada els locals d’oci nocturn

El conseller general del grup parlamentari socialdemòcrata, Jordi Font, ha presentat una bateria de preguntes escrites a Govern amb l’objectiu d’aclarir els motius que té Govern per restringir l’horari d’obertura dels locals d’oci nocturn fins a la una de la matinada. “Molts d’aquests locals ja havien organitzat la seva plantilla de treballadors i treballadores dins la franja horària d’1:00 a 3:00 hores. A més a més, a partir de l’hora de tancament actual, molts clients es dirigeixen altres espais privats, com cases particulars, per continuar les respectives trobades grupals, i això està suposant aldarulls pels veïns d’aquestes festes privades”, ha explicat Font.

Al text tramitat aquest matí, el PS demana en primer lloc quins criteris van ser utilitzats per fixar l’hora de tancament a les 1.00 hores, per què hi va haver un canvi de criteri, a partir del 9 de juny i per què es va permetre obrir fins a les 3.00 de l’1 al 9 de juny. En segon lloc, els socialdemòcrates demanen si es va informar els restauradors de la previsió de canvi horari de tancament i si el Govern té constància que els restauradors ja havien organitzat l’horari de la seva plantilla seguint l’horari permès dins la setmana de l’1 al 9 de juny.

D’altra banda, des del PS volen saber per què Govern no ha fixat un altre tipus d’horari pels locals d’oci nocturn, com pubs, que vagi més enllà de les 1.00 hores i si hi ha previsió a fer-ho durant els mesos de juliol i agost. Des del PS demanen també si Govern té constància dels aldarulls que estan succeint a partir de les 1.00 hores, quan els clients estan sent obligats a marxar dels locals o que alguns dels clients es dirigeixen a la Seu d’Urgell a partir de les 1.00 hores, ja que en aquella localitat l’horari de tancament és un altre.

Finalment, els socialdemòcrates volen saber si Govern considera que la salut pública és més respectada en una festa privada, que en un local d’oci, el qual està obligat a complir amb totes les normatives previstes pel Ministeri de Salut, en matèria de seguretat per fer front a la Covid-19, si preveuen augmentar els controls sanitaris als locals d’oci nocturn i quina resposta té prevista implementar Govern per donar sortida a aquesta realitat.