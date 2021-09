Camins del català: Manresa – Bases de Manresa

Situats en el número 1 de la plaça Major de Manresa, admirem la façana de l’ajuntament, de la primera meitat del segle xviii. És exemple d’arquitectura civil, amb un porxo de cinc arcs, amb balcons a la planta noble i finestres al segon pis. Admirem l’ajuntament per fora i, si podem, també per dins perquè a la sala d’actes, al primer pis, s’hi van aprovar el 1892 les famoses Bases de Manresa. El títol sencer, en l’ortografia de l’època, era Bases pera la Constitució Regional Catalana acordadas per la Assamblea de Delegats celebrada á Manresa los dias 25, 26 i 27 de Mars de 1892.

Repassem els fets de manera resumida. Fem-hi aquí la segona parada dels CAMINS DE MONTSERRAT.

El divendres 25 de març de 1892 a les 5 de la tarda va començar la sessió de l’Assemblea de la Unió Catalanista amb l’assistència d’una quarantena de delegats. Es va elegir la mesa presidencial, amb Lluís Domènech i Montaner com a president… i Enric Prat de la Riba com a secretari. Va ser el secretari qui va llegir la proposta de les Bases que després van discutir.

L’endemà els delegats van començar el dia amb una visita a Sant Benet de Bages. Després van tornar a anar a l’ajuntament –aleshores havien arribat molt més delegats: en van arribar a ser 243– per continuar discutint el contingut del text, base a base. I així mateix el diumenge 27 de març a partir de les 9 del matí.

La majoria d’articles es van aprovar per unanimitat, incloent-hi la base 4a (3a en la redacció final), que es dedicava a la qüestió lingüística amb els termes següents:

La llengua catalana será la única que, ab caràcter oficial, podrá usarse a Catalunya y en las relacions d’aquesta regió amb lo Poder central.

L’encarregat de defensar aquesta base va ser l’escriptor mallorquí Ramon Picó i Campanar. Ho va fer amb un text llarg, amb una defensa encesa de la llengua catalana. En són exemples els quatre fragments següents:

a) «Clarament se veu que el nostre renaixement havia de manifestar-se, abans que tot, en la restauració de nostra llengua» b) «No oblidem mai que tot lo que sia tornar la nostra llengua a les escoles, als tribunals, al temple, al municipi i demés llocs d’on fou injustament foragitada, serà tant com refer la Pàtria que perdérem» c) «Volem que el Poder Central respecti totes les llengües de les diverses regions d’Espanya» d) «No vullam per a nosaltres cap més llengua oficial que la nostra, i treballem amb ardiment, amb fe i constància perquè arribi a ser-ho com més prest millor»

CURIOSITATS

El 1997 es va fundar l’Associació per a unes Noves Bases de Manresa. Sectors significats de la societat civil, repartits en llistes de signatures, van fer una crida d’atenció sobre la salut de la llengua. Van reclamar un nou estatus social per a la llengua. «Proposem un gran pacte social i polític per a aconseguir un nou objectiu per a la llengua catalana: que totes les manifestacions de la vida catalana s’expressin normalment en llengua catalana».

El gener del 2017 l’edifici de l’Ajuntament de Manresa va ser declarat Bé Cultural d’Interès Nacional en la categoria de lloc històric. A part que aquí es discutissin i s’aprovessin les Bases de Manresa de 1892, també hi va tenir lloc un altre fet destacat: va ser la ‘Crema del paper segellat’ durant la guerra del francès de 1808.

David Paloma / Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya