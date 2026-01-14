Lucas Pagès, 16è al primer sprint de la Copa del Món de Carezza

La Copa del Món de telemark es disputa aquests dies a Carezza (Itàlia), i amb la presència de l’esquiador, Lucas Pagès, que avui dimecres ha estat 16è a la primera cursa sprint. L’andorrà, que arribava a aquesta cita amb problemes d’esquena, ha lluitat les dues mànegues i ha finalitzat 16è, amb un crono de 2.15.43. Avui el guanyador ha estat el suís Nicolas Michel, amb 2.03.59, seguit per l’italià Raphael Mahlknecht i el francès Alexis Page.
Aquest dijous, 15 de gener, hi haurà una nova cita amb aquesta Copa del Món de Carezza per al corredor andorrà.
A la primera cita de la temporada de Copa del Món de telemark, Lucas Pagès va signar una 15a i una 16a posició.